Créateur de Vidéos de Formation pour le Support Technique : Améliorez les Compétences des Agents

Créez des vidéos de formation convaincantes pour le support client plus rapidement. Améliorez l'eLearning et la rétention des connaissances en utilisant les modèles prêts à l'emploi de HeyGen.

Créez une vidéo de formation engageante de 45 secondes pour les nouveaux agents du service client, en mettant l'accent sur la navigation de base dans le CRM dans le cadre de leur intégration. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec une narration amicale et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter efficacement le guide pratique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo dynamique de 60 secondes est nécessaire pour les équipes existantes du support technique, expliquant une mise à jour du système de tickets pour améliorer la rétention des connaissances. Cette vidéo doit comporter une musique de fond entraînante et un texte clair à l'écran, produite efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Pour cibler les entreprises à la recherche d'un 'créateur de vidéos de formation pour le support technique', créez une vidéo promotionnelle moderne et épurée de 30 secondes, mettant en avant la facilité de création de contenu eLearning. Cette vidéo concise nécessite une voix off persuasive et doit tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour démontrer la création rapide de vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de développer une vidéo informative et élégante de 50 secondes pour les personnes responsables de la 'documentation vidéo' au sein d'une organisation. Elle doit souligner le rôle de la documentation dans l'amélioration du support client pour les problèmes complexes, inclure une voix off professionnelle et des graphiques clairs, et rendre les informations cruciales accessibles avec les sous-titres/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de formation pour le support technique

Rationalisez l'apprentissage de votre équipe de support et assurez un service cohérent en créant efficacement des vidéos de formation engageantes, alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Utilisez la plateforme pour saisir vos procédures de support technique et transformez votre texte en une vidéo dynamique avec la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir d'un script", posant les bases de "vidéos de formation" efficaces.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Augmentez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars AI" pour présenter votre contenu, améliorant l'attrait global de votre sortie "créateur de vidéos de formation".
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité en utilisant la "génération de voix off" et les "sous-titres" ajoutés automatiquement, garantissant que tout le personnel de support puisse facilement suivre pour une meilleure compréhension.
4
Step 4
Exportez et Distribuez votre Vidéo
Préparez votre "documentation vidéo" complète pour diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect", la rendant prête pour une intégration transparente dans vos programmes d'apprentissage ou d'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures de Support Complexes

.

Utilisez l'AI pour simplifier les processus complexes de support technique en guides vidéo clairs et faciles à comprendre, réduisant la confusion et les taux d'erreur.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'aspect créatif de ma production vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts ordinaires en documentation vidéo engageante grâce à des avatars AI, des modèles personnalisables et une voix off générée par AI, sans nécessiter une expérience approfondie en production vidéo. Cela permet de créer des vidéos de formation et des guides pratiques diversifiés et visuellement attrayants, favorisant une approche créative du contenu.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes pour l'eLearning ?

HeyGen sert de créateur intuitif de vidéos de formation, en utilisant des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo et des modèles personnalisables pour produire du contenu eLearning de haute qualité. Il simplifie la production vidéo pour une rétention des connaissances et une intégration efficaces, rendant les sujets complexes accessibles et engageants pour les apprenants.

HeyGen peut-il aider à la cohérence de la marque et à la cohérence visuelle dans ma documentation vidéo ?

Absolument, HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque en offrant des contrôles de branding, tels que l'ajout de votre logo et de vos couleurs préférées, à votre documentation vidéo et à vos vidéos de formation. Cela garantit un aspect professionnel et unifié pour tous vos guides pratiques et matériels d'intégration.

À quelle vitesse puis-je générer des guides pratiques professionnels en utilisant HeyGen ?

Avec la plateforme AI générative de HeyGen, vous pouvez rapidement transformer des scripts en guides pratiques complets et vidéos de formation en utilisant des avatars AI et une voix off générée par AI. Cela réduit considérablement le temps de production vidéo, en faisant un créateur de vidéos de formation pour le support technique efficace pour un déploiement rapide de contenu.

