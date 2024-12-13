Générateur de Vidéos de Formation pour le Support Technique Sans Effort

Offrez des vidéos de formation engageantes et simplifiez l'éducation client en utilisant des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

Créez une vidéo de formation de 2 minutes pour le support technique destinée aux nouveaux agents, afin de naviguer dans notre logiciel principal, en utilisant un style visuel professionnel et informatif avec une voix d'acteur AI calme pour expliquer chaque étape. Cette vidéo de formation engageante utilisera les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire pour un onboarding efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour le personnel de support existant, introduisant les nouveaux outils et procédures d'automatisation du flux de travail. Le style visuel doit être dynamique, avec des enregistrements d'écran, complétés par une voix d'acteur AI amicale et confiante, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace.
Produisez une vidéo technique d'une minute pour les techniciens de support expérimentés, démontrant des techniques avancées de dépannage pour un problème de produit spécifique. La vidéo doit employer un style visuel précis et technique avec des annotations claires, améliorée par les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, et présenter une voix d'acteur AI concise et autoritaire générée par notre plateforme AI générative.
Générez une vidéo de formation engageante de 75 secondes pour tout le personnel de support, axée sur les meilleures pratiques pour gérer les interactions difficiles avec les clients. Cette pièce de formation sur la plateforme AI utilisera des visuels basés sur des scénarios et un ton conversationnel, animé par la génération de voix off professionnelle de HeyGen, pour favoriser l'amélioration des compétences en éducation client.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation pour le support technique

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour votre support technique avec AI, simplifiant l'onboarding et l'éducation client.

Créez votre Script de Formation
Commencez par coller ou taper votre contenu de formation dans l'éditeur HeyGen. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script convertira vos instructions détaillées en une narration vidéo dynamique, garantissant que toutes les informations essentielles pour votre équipe de support sont couvertes avec précision.
Sélectionnez votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre vidéo de formation. Sélectionnez une voix appropriée pour assurer une diffusion claire et cohérente de votre contenu, rendant votre formation accessible et facile à suivre.
Améliorez avec des Visuels Engagés
Utilisez des modèles et des scènes pour personnaliser l'apparence de votre vidéo. Ajoutez des médias pertinents, du texte et des éléments de marque de la bibliothèque multimédia pour créer un contenu visuellement riche qui met efficacement en valeur les points de formation importants et maintient l'engagement des spectateurs.
Générez et Partagez votre Vidéo
Avec tous les éléments en place, activez le générateur de vidéos AI pour produire instantanément votre vidéo de formation complète pour le support technique. Cette plateforme offre une sortie de haute qualité, prête à être utilisée immédiatement pour l'onboarding ou l'éducation continue, assurant un déploiement rapide de la formation critique.

Simplifier les Sujets de Formation Complexes

Clarifiez les procédures de support complexes et les connaissances sur les produits en utilisant des vidéos générées par AI, rendant les informations complexes facilement digestibles pour les agents.

Comment fonctionne HeyGen en tant que générateur de vidéos AI ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI puissante qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. En utilisant une AI générative avancée, elle transforme votre texte en vidéo à partir de script en contenu visuel engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen sert de générateur efficace de vidéos de formation pour le support technique, permettant une production rapide de vidéos de formation de haute qualité et engageantes. Il simplifie l'automatisation des flux de travail pour le contenu d'apprentissage, ce qui le rend idéal pour l'onboarding et l'éducation client.

Quelles fonctionnalités contribuent aux capacités de génération vidéo de bout en bout de HeyGen ?

HeyGen offre une génération vidéo de bout en bout complète grâce à des fonctionnalités telles que des modèles et scènes personnalisables, un générateur automatique de sous-titres AI, et une vaste bibliothèque multimédia. Cela permet aux utilisateurs de créer des projets vidéo complets efficacement de bout en bout.

HeyGen propose-t-il des avatars AI avancés et des options vocales ?

Oui, HeyGen utilise des avatars AI sophistiqués combinés à une technologie robuste d'acteur vocal AI pour offrir des présentations réalistes. Cela garantit que votre contenu vidéo a une narration professionnelle et naturelle, améliorant l'engagement des spectateurs.

