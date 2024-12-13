Générateur de Vidéos d'Automatisation du Support : Aide Client Rapide par AI
Offrez un support cohérent et personnalisé à grande échelle avec des avatars AI professionnels qui engagent vos clients.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour les créateurs de contenu en herbe et les spécialistes du marketing numérique cherchant à générer des revenus passifs sans montrer leur visage. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante, démontrant comment créer un contenu vidéo captivant sans visage. Mettez en avant les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock, aux côtés de son logiciel de montage vidéo AI, pour produire rapidement des courts-métrages viraux pour des plateformes comme TikTok et YouTube.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux gestionnaires de réseaux sociaux qui ont besoin de créer rapidement un contenu social percutant. Le design visuel doit être rapide, incorporant des couleurs vives et des transitions rapides, sur une musique moderne et entraînante avec une voix off énergique. Concentrez-vous sur la capacité de HeyGen à créer des vidéos personnalisées à partir de prompts et à utiliser le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant une portée maximale avec un effort minimal grâce à des outils vidéo AI de pointe.
Concevez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux éducateurs en ligne, formateurs d'entreprise et développeurs d'e-learning cherchant à simplifier des sujets complexes. Le style visuel et audio doit être clair, instructif et professionnel, utilisant une voix off autoritaire mais calme et des modèles éducatifs pour présenter l'information efficacement. Illustrez comment la plateforme de création vidéo AI de HeyGen convertit sans effort les idées, même de l'image à la vidéo, en leçons engageantes grâce à sa fonctionnalité robuste de texte à vidéo à partir de scripts et son riche support de bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez les programmes de formation des clients et des employés avec des vidéos générées par AI, améliorant l'engagement et la rétention des connaissances efficacement.
Développez le Contenu Éducatif.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos et de cours pédagogiques, étendant votre portée à un public mondial plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos uniques ?
HeyGen vous permet de transformer des scripts textuels en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI avancés et des voix off naturelles. Ce générateur de vidéos AI facilite la production rapide de vidéos uniques et de haute qualité.
HeyGen offre-t-il un contrôle créatif pour mes projets vidéo ?
Absolument ! HeyGen offre un contrôle créatif étendu avec des modèles AI personnalisables, des options de branding, et la possibilité de télécharger vos propres médias. Vous pouvez facilement éditer des vidéos pour correspondre à votre vision et message spécifiques.
HeyGen peut-il produire des vidéos sans visage pour les plateformes de réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est une plateforme idéale de création vidéo AI pour générer des vidéos sans visage, parfaites pour YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels. Vous pouvez facilement automatiser la création de contenu avec des voix AI diversifiées et des visuels captivants.
Quels types d'outils de montage vidéo AI HeyGen propose-t-il ?
HeyGen offre une suite complète d'outils de montage vidéo AI, y compris la fonctionnalité de texte à vidéo, le clonage de voix, et les effets sonores AI. Ces outils permettent une création et un affinage sans faille de votre contenu vidéo.