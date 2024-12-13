Créez des mises à jour plus rapides : Votre créateur de vidéos de mise à jour pour partenaires de la chaîne d'approvisionnement
Automatisez les flux de travail médiatiques et simplifiez la création de vos mises à jour en utilisant notre créateur de vidéos en ligne intuitif, propulsé par des avatars AI pour une diffusion engageante.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes ciblant les équipes internes et les nouveaux partenaires potentiels, annonçant une nouvelle initiative pour automatiser les flux de travail médiatiques. Cette vidéo doit comporter une musique de fond entraînante et des aides visuelles claires, facilement créées en générant du contenu vidéo à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour promouvoir efficacement les avantages de ces efficacités.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes destinée aux équipes marketing et aux responsables des ventes pour présenter des stratégies réussies d'engagement client et de notoriété de la marque. La vidéo doit avoir un ton inspirant et amical avec des visuels énergiques, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu vidéo convaincant qui met en avant des résultats percutants.
Créez une vidéo explicative propre de 75 secondes pour les équipes opérationnelles et les créateurs de contenu, décrivant un nouveau processus au sein de la chaîne d'approvisionnement numérique qui rationalise les flux de travail médiatiques. Le style visuel et audio doit être calme et autoritaire, incorporant des graphiques animés et assurant l'accessibilité grâce à la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne le créateur de vidéos de mise à jour pour partenaires de la chaîne d'approvisionnement
Créez facilement des mises à jour vidéo professionnelles pour vos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, améliorant la communication et tenant tout le monde informé avec un contenu engageant.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation et les mises à jour des partenaires avec l'AI.
Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances pour les partenaires de la chaîne d'approvisionnement grâce à un contenu vidéo dynamique généré par AI.
Présentez les succès opérationnels avec des vidéos AI engageantes.
Créez des vidéos percutantes propulsées par AI pour mettre en avant les réalisations et les progrès au sein de votre chaîne d'approvisionnement pour les partenaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo de haute qualité ?
HeyGen est un outil avancé de création de vidéos en ligne qui utilise une intégration AI puissante, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Cela permet aux utilisateurs de produire efficacement du contenu vidéo professionnel pour divers besoins, du marketing aux communications internes.
HeyGen peut-il être utilisé pour améliorer les efforts de marketing vidéo et l'engagement client ?
Absolument. HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des supports de marketing vidéo convaincants, augmentant la notoriété de la marque et l'engagement client. Des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et la génération de voix off garantissent que votre contenu vidéo est percutant et conforme à votre image de marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il aux entreprises ayant besoin d'automatiser les flux de travail médiatiques ?
HeyGen est conçu pour automatiser les flux de travail médiatiques en fournissant des outils tels qu'une bibliothèque multimédia robuste, le redimensionnement des ratios d'aspect et la génération facile de sous-titres. Ces fonctionnalités aident à optimiser les flux de travail des actifs créatifs et à assurer une production efficace de contenu vidéo diversifié sans effort manuel intensif.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de mise à jour pour partenaires de la chaîne d'approvisionnement et à la formation des employés ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de mise à jour idéal pour les partenaires de la chaîne d'approvisionnement, permettant une création rapide de mises à jour informatives en utilisant le texte-à-vidéo. Il est également excellent pour les communications internes, aidant les entreprises à fournir des formations et des intégrations pour les employés à travers un contenu vidéo engageant et facilement assimilable.