Générateur de Vidéos Explicatives pour Simplifier les Complexités de la Chaîne d'Approvisionnement

Créez rapidement des vidéos explicatives animées pour la visualisation de la chaîne d'approvisionnement en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les analystes de la chaîne d'approvisionnement et les équipes opérationnelles, en mettant l'accent sur le besoin critique de visualisation claire de la chaîne d'approvisionnement. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique avec des animations engageantes pour simplifier les flux de données, soutenue par une narration claire et concise. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des insights clés, rendant les informations complexes digestes et visuellement attrayantes pour les spectateurs qui doivent comprendre des détails opérationnels complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'apprentissage de 75 secondes conçue pour les nouveaux employés et les responsables de départements de formation, illustrant les concepts fondamentaux au sein d'une chaîne d'approvisionnement. Le style visuel et audio doit être instructif et étape par étape, employant un ton calme et professionnel adapté au contenu éducatif. Exploitez la capacité de Templates & scenes de HeyGen pour assembler rapidement un module de cours structuré, démontrant comment les mises en page préconçues peuvent simplifier la création de simulations de formation efficaces sans travail de conception étendu.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo animée de 90 secondes pour les équipes logistiques internationales et les parties prenantes mondiales, expliquant les complexités des opérations de chaîne d'approvisionnement transfrontalières. Le style visuel de la vidéo doit être moderne et visuellement attrayant, utilisant des vidéos animées pour transmettre le mouvement et la portée mondiale, avec un ton audio accessible et inclusif. Mettez l'accent sur la communication multi-régionale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer la clarté et la compréhension à travers des contextes linguistiques divers.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives pour la Chaîne d'Approvisionnement

Exploitez l'IA pour créer facilement des vidéos explicatives engageantes qui clarifient les processus complexes de la chaîne d'approvisionnement, améliorent la compréhension et favorisent une communication efficace au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script Engagé
Commencez par élaborer votre message. Collez votre script de chaîne d'approvisionnement ou un plan détaillé dans la plateforme pour lancer la création de votre vidéo en utilisant nos capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels et des Avatars AI
Améliorez votre explication en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles et de scènes. Choisissez un avatar AI pour narrer vos concepts de chaîne d'approvisionnement, assurant une présentation professionnelle et cohérente.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles et des Détails
Générez une voix off naturelle pour votre script. Affinez les timings, ajoutez une musique de fond pertinente, et incorporez des contrôles de branding pour aligner avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo explicative de la chaîne d'approvisionnement peaufinée, exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez votre nouvelle vidéo sur les plateformes internes ou avec des partenaires externes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Complexes de la Chaîne d'Approvisionnement

Transformez des concepts complexes de la chaîne d'approvisionnement en vidéos explicatives facilement compréhensibles et visuellement attrayantes pour une compréhension plus claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives pour la chaîne d'approvisionnement ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA conçue pour générer rapidement des vidéos explicatives professionnelles pour la chaîne d'approvisionnement. Elle vous permet de transformer facilement des concepts complexes de visualisation de la chaîne d'approvisionnement en vidéos animées captivantes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace.

Quelles sont les fonctionnalités principales que HeyGen offre pour une production efficace de vidéos explicatives ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que la création avancée de texte-à-vidéo, une bibliothèque diversifiée d'avatars AI, et des modèles de vidéos explicatives professionnelles. Son interface intuitive de glisser-déposer simplifie considérablement l'ensemble du processus de production vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer d'autres types de vidéos explicatives, comme du contenu d'apprentissage ou de formation ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives polyvalent adapté à diverses applications au-delà des seuls sujets de la chaîne d'approvisionnement. Il est idéal pour produire des vidéos d'apprentissage engageantes et des simulations de formation, bénéficiant considérablement aux initiatives de Learning + Development.

HeyGen prend-il en charge les voix off personnalisées et les fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de voix off de haute qualité et ajoute automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos explicatives. Cela garantit que votre contenu vidéo est percutant et atteint un public plus large.

