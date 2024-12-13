Créez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables logistiques, mettant en avant les goulets d'étranglement courants dans la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement et comment une identification précoce peut prévenir des retards coûteux. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec des diagrammes animés et du texte professionnel à l'écran, complété par une voix off énergique et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information et tirez parti de sa génération de voix off pour une piste audio soignée.

Générer une Vidéo