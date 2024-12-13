Créez une vidéo de reconnaissance de 45 secondes destinée aux cadres d'entreprise et aux équipes d'approvisionnement, mettant en avant le lauréat du prix "fournisseur du mois". Cette vidéo de marque doit présenter un style visuel professionnel et motivant avec une voix off chaleureuse et encourageante, facilement produite en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen et les fonctionnalités de génération de voix off pour mettre en lumière leurs contributions exceptionnelles et favoriser un partenariat continu.

