Créez une vidéo de reconnaissance de 45 secondes destinée aux cadres d'entreprise et aux équipes d'approvisionnement, mettant en avant le lauréat du prix "fournisseur du mois". Cette vidéo de marque doit présenter un style visuel professionnel et motivant avec une voix off chaleureuse et encourageante, facilement produite en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen et les fonctionnalités de génération de voix off pour mettre en lumière leurs contributions exceptionnelles et favoriser un partenariat continu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, démontrant les principaux avantages d'un nouveau produit. Le style visuel doit être engageant et moderne, incorporant une esthétique épurée et une musique de fond énergique, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour créer efficacement des récits captivants et agir comme un copilote créatif pour vos campagnes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les professionnels de l'industrie et les départements de formation interne, expliquant une nouvelle politique ou un processus complexe de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel soigné, autoritaire et éducatif avec des visuels clairs et une voix confiante et articulée, en tirant parti des Sous-titres/captions de HeyGen et de la vaste bibliothèque de médias/stock pour garantir la clarté et une présentation professionnelle dans vos efforts de création vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de reconnaissance inspirante de 30 secondes adaptée aux employés internes et aux départements RH, célébrant la récente réussite d'une équipe ou une étape importante d'un individu. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et personnalisé avec un ton doux et encourageant, rendue facilement engageante grâce aux divers Modèles & scènes de HeyGen et à la flexibilité du redimensionnement & exportation des formats pour garantir que votre message touche chaque spectateur, prouvant être un outil de création vidéo inestimable.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Fournisseur du Mois

Créez facilement des vidéos de reconnaissance professionnelles pour vos meilleurs fournisseurs, en utilisant l'AI pour simplifier la production et élever votre marque.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script texte pour la reconnaissance du fournisseur. Notre plateforme transformera vos mots en une vidéo dynamique grâce à sa capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Choisissez le présentateur parfait pour délivrer votre reconnaissance avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant facilement le logo et les couleurs de votre entreprise grâce à nos contrôles de branding intuitifs. Faites en sorte que chaque vidéo de reconnaissance soit distinctement la vôtre.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos professionnelles en sélectionnant le format d'image souhaité et en les exportant pour les partager. Célébrez vos fournisseurs avec un contenu de haute qualité et percutant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motiver les Relations avec les Fournisseurs

Développez des vidéos de reconnaissance inspirantes pour renforcer les partenariats et encourager l'excellence continue.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de marque engageantes pour mon entreprise ?

HeyGen sert de copilote créatif pour la vidéo, permettant une création de vidéos sans effort avec des résultats professionnels. Vous pouvez produire des vidéos de marque de haute qualité pour le marketing ou la reconnaissance, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir le style unique de votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI avancé ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI sophistiqués et une génération de voix off intelligente. Cet assistant vidéo AI puissant simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant les vidéos AI professionnelles accessibles à tous.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de texte-à-vidéo à partir d'un script ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos de haute qualité en fournissant simplement un script. Notre plateforme utilise des avatars AI de pointe et la technologie de texte-à-vidéo à partir d'un script pour animer votre contenu, avec des voix off au son naturel et des sous-titres intégrés.

HeyGen peut-il aider avec les vidéos de reconnaissance ou les communications internes ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent parfait pour les vidéos de reconnaissance, comme la mise en avant du "fournisseur du mois", ou d'autres communications internes vitales. Ses contrôles de marque complets et ses outils de création vidéo intuitifs facilitent la production de contenu percutant pour divers cas d'utilisation.

