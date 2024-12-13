Le Meilleur Créateur de Vidéos de Rapport de Sommet pour des Récapitulatifs Engagés

Produisez rapidement des vidéos récapitulatives de sommet professionnelles. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script simplifie votre flux de production pour des rapports impressionnants et engageants.

Créez une vidéo récapitulative d'événement de 45 secondes conçue pour les anciens participants et les futurs prospects, mettant en avant les moments forts de votre récent sommet. Adoptez un style visuel énergique avec des coupes dynamiques et une bande sonore entraînante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration inspirante et en intégrant des moments clés avec le support de la bibliothèque multimédia/stock pour revivre l'expérience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez produire une présentation vidéo de rapport de sommet de 60 secondes pour les cadres dirigeants et les investisseurs. Cette vidéo créée par l'IA devrait adopter un style visuel corporatif et axé sur les données, avec des avatars professionnels d'IA pour délivrer des informations clés et des sous-titres/captions clairs pour s'assurer que chaque détail est absorbé par le public exigeant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes visant à attirer de nouvelles inscriptions pour un prochain sommet de l'industrie. Ce contenu promotionnel devrait tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour établir une esthétique moderne et transformer votre script promotionnel en visuels dynamiques en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir du script, engageant les participants potentiels avec son style rapide et attrayant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative informative de 50 secondes résumant les trois principaux enseignements d'un récent sommet de leadership pour un large public interne. La vidéo devrait présenter un style visuel amical et accessible, en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script pour animer les points clés et les présenter clairement avec un avatar d'IA agissant comme un guide compétent, simplifiant efficacement les informations complexes en une vidéo animée facilement compréhensible.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport de Sommet

Créez rapidement des vidéos de rapport de sommet percutantes avec l'IA, transformant vos informations clés en résumés visuels engageants pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par coller votre texte ou script de rapport de sommet dans HeyGen. Notre plateforme utilise ce contenu pour la génération de texte-à-vidéo à partir du script, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels conçus pour s'adapter à divers styles de rapport. Ces mises en page préconçues offrent un point de départ rapide pour votre récapitulatif de sommet en utilisant des modèles et des scènes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Donnez vie à votre rapport en utilisant la génération de voix off directement à partir de votre script. Ajoutez facilement des sous-titres précis pour garantir que votre message est accessible et clair pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Créée par l'IA
Finalisez votre vidéo de rapport de sommet et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de ratio d'aspect. Partagez vos vidéos créées par l'IA pour communiquer efficacement les moments forts et les insights de votre événement.

Mettez en Avant les Succès dans les Rapports de Sommet

Présentez efficacement les histoires de réussite client et les réalisations mises en avant dans votre rapport de sommet en utilisant des vidéos dynamiques créées par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos récapitulatives d'événements ou de rapports de sommet engageants ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement les moments forts de votre événement en contenu vidéo professionnel et engageant. Utilisez notre plateforme intuitive avec des avatars IA et un éditeur basé sur les scènes pour créer des vidéos récapitulatives d'événements et des vidéos de rapport complètes qui captent l'attention de votre public.

Quel type de vidéos créées par l'IA puis-je générer en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer une gamme diversifiée de vidéos créées par l'IA, des vidéos explicatives aux vidéos marketing, toutes alimentées par une IA avancée. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'assistant vidéo IA de HeyGen créera un contenu dynamique avec des voix off réalistes et des sous-titres.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour accélérer le processus de production vidéo ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo professionnels pour accélérer votre production vidéo. Ces modèles sont parfaits pour générer des vidéos animées, des campagnes marketing ou des communications internes, assurant un aspect soigné avec un minimum d'effort.

HeyGen peut-il aider au développement de scripts et à la collaboration d'équipe pour les projets vidéo ?

HeyGen simplifie l'ensemble du flux de création vidéo, y compris l'intégration de scripts et les fonctionnalités de collaboration d'équipe. Vous pouvez facilement importer votre script, choisir parmi une vaste bibliothèque de séquences stock, et travailler avec votre équipe pour produire des vidéos de haute qualité efficacement.

