Créez une vidéo récapitulative d'événement de 45 secondes conçue pour les anciens participants et les futurs prospects, mettant en avant les moments forts de votre récent sommet. Adoptez un style visuel énergique avec des coupes dynamiques et une bande sonore entraînante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration inspirante et en intégrant des moments clés avec le support de la bibliothèque multimédia/stock pour revivre l'expérience.

Générer une Vidéo