Créez une vidéo captivante d'une minute présentant le parcours d'un café local, passant d'une petite start-up à un centre communautaire apprécié, en mettant en avant leurs points de vente uniques et les témoignages de clients. Cette vidéo, destinée aux propriétaires de petites entreprises en devenir, devrait présenter un style visuel chaleureux et accueillant avec un éclairage doux et une musique acoustique entraînante, en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer facilement leur histoire de réussite écrite en un récit visuel dynamique.

Générer une Vidéo