Générateur de Vidéos Tutoriels d'Abonnement : Créez des Guides Engagés

Créez facilement des vidéos tutoriels professionnelles en utilisant des Avatars AI pour améliorer la compréhension et l'engagement des utilisateurs.

Générez une vidéo d'instruction claire de 90 secondes détaillant le processus étape par étape pour mettre en place un nouveau modèle d'abonnement pour une plateforme SaaS, spécifiquement pour les chefs de produit et les spécialistes de l'intégration technique. Le style visuel doit être épuré et précis, incorporant des enregistrements d'écran avec des superpositions animées, tandis que l'audio présente une voix calme et confiante expliquant chaque action. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script peut rapidement convertir la documentation en un générateur de tutoriels d'abonnement engageant, en utilisant des avatars AI pour guider le spectateur à travers chaque configuration.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un guide de bienvenue et de configuration initiale d'une minute pour les nouveaux abonnés à un service en ligne, destiné aux utilisateurs non techniques recherchant une expérience d'intégration fluide. Adoptez un style visuel lumineux et encourageant avec des avatars AI amicaux et une musique de fond entraînante. Cette vidéo doit présenter les premières étapes essentielles, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et en garantissant une accessibilité totale avec des sous-titres/captions générés automatiquement, en faisant un guide utilisateur efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel technique détaillé de 1,5 minute démontrant les capacités avancées de l'API d'un générateur de vidéos AI, adapté aux ingénieurs logiciels et créateurs de contenu technique. Le design visuel doit être épuré, avec des captures d'écran nettes et un ton professionnel et informatif utilisant une voix off claire. Cette vidéo peut utiliser efficacement la fonction de script en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement une documentation technique complexe en un guide visuel engageant, complété par un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour illustrer des concepts abstraits.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo promo concise de 45 secondes conçue pour les réseaux sociaux, démontrant comment générer et personnaliser rapidement un tutoriel d'abonnement. Ce contenu est idéal pour les spécialistes du marketing digital et les propriétaires de petites entreprises cherchant des stratégies efficaces de réutilisation de contenu. Le style visuel et audio doit être dynamique et très engageant, avec des coupes rapides et une bande sonore moderne. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes grâce à sa capacité de redimensionnement et d'exportation selon le format, rendant les tutoriels complexes accessibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tutoriels d'Abonnement

Transformez facilement vos scripts en vidéos tutoriels engageantes avec des avatars AI et des outils de création vidéo complets, simplifiant la documentation et l'intégration.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de tutoriel dans HeyGen. Notre plateforme utilise la technologie de texte en vidéo à partir de script pour préparer votre contenu à l'animation, posant les bases de votre vidéo d'instruction.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être votre présentateur à l'écran. Ces avatars AI livreront votre script naturellement, ajoutant une touche humaine à votre vidéo sans besoin de caméra.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Améliorations
Générez une voix off naturelle pour votre avatar et intégrez facilement des médias de notre bibliothèque. Affinez votre vidéo avec de la musique de fond et du texte à l'écran pour clarifier davantage votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre tutoriel perfectionné, utilisez le redimensionnement et les exports selon le format pour le télécharger dans le format et la résolution souhaités. Votre vidéo tutorielle de haute qualité est maintenant prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez rapidement des extraits vidéo courts et engageants et des guides

.

Transformez des tutoriels plus longs en clips vidéo concis et engageants pour un partage facile et une meilleure compréhension des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de génération de vidéos AI ?

HeyGen simplifie les processus techniques complexes en convertissant vos scripts directement en vidéos engageantes grâce à sa technologie avancée de générateur de vidéos AI. Sa plateforme puissante utilise des Avatars AI et des capacités de texte en vidéo pour rationaliser efficacement la création de contenu.

Quels types d'outils de création vidéo HeyGen propose-t-il pour répondre à divers besoins de contenu ?

HeyGen offre des outils de création vidéo complets, incluant une large gamme de modèles et de scènes personnalisables pour répondre à divers besoins de contenu. Vous pouvez facilement créer des vidéos professionnelles de présentateurs et les optimiser pour des plateformes comme les vidéos sur les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos tutoriels pour une documentation vidéo efficace ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos tutoriels, ce qui le rend idéal pour créer une documentation vidéo claire, des guides utilisateurs et des supports d'intégration. Ses fonctionnalités vous permettent de produire du contenu instructif de haute qualité sans effort.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'audio et les visuels des vidéos ?

HeyGen dispose de capacités techniques robustes pour améliorer les vidéos, y compris un générateur de voix AI avancé pour une narration naturelle et des sous-titres/captions automatiques. Ces puissants outils d'édition vidéo facilitent la réutilisation de contenu et la production finale soignée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo