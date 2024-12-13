Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les parties prenantes internes et les investisseurs, résumant les principales réalisations de l'entreprise et les faits saillants financiers de l'année écoulée. Utilisez les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen pour présenter un modèle de vidéo de rapport annuel avec un style visuel soigné et corporatif, intégrant des graphiques animés et des visualisations de données claires. L'audio doit être une voix off confiante et professionnelle, garantissant que le contenu est facilement compréhensible et percutant pour les cadres occupés, en faisant une solution efficace de création de vidéos d'entreprise.

