Développez une vidéo persuasive de 45 secondes ciblant les utilisateurs actuels de l'essai gratuit de HeyGen ou les abonnés au plan de base, les encourageant à 'améliorer leur plan' vers un 'plan annuel'. Le style visuel doit être inspirant et démontrer la croissance, avec des transitions dynamiques entre les scènes. La capacité de génération de voix off doit délivrer un message clair et confiant sur les fonctionnalités étendues et la valeur ajoutée, en soulignant comment la mise à niveau débloque un potentiel créatif et des économies accrus.
Créez une vidéo éducative de 60 secondes, à la fois engageante et informative, pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu novices en vidéo AI, illustrant les avantages de l'essai gratuit de HeyGen et la flexibilité de ses options de 'plan mensuel'. Le style visuel doit être accueillant et démonstratif, utilisant du texte à l'écran et une voix amicale pour guider le spectateur. Mettez en avant le design intuitif en commençant par des modèles et des scènes préfabriqués, et démontrez clairement la facilité d'ajouter des sous-titres.
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes, moderne et élégante, conçue pour les startups et les équipes marketing, mettant en avant HeyGen comme le 'créateur de vidéos AI' de premier plan avec des 'plans tarifaires' transparents. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes de pointe et une bande sonore énergique. Utilisez des avatars AI réalistes pour transmettre rapidement les messages clés, démontrant l'efficacité de la plateforme et comment sa bibliothèque multimédia robuste/support de stock peut améliorer n'importe quel projet vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Marketing Performantes.
Générez rapidement des vidéos AI captivantes pour promouvoir divers plans d'abonnement et encourager les mises à niveau.
Produisez du Contenu Social Engagé.
Créez sans effort des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant de nouvelles fonctionnalités ou différents plans annuels et mensuels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen offre-t-il une expérience précieuse de créateur de vidéos d'abonnement ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI professionnelles de manière efficace, offrant une expérience de créateur de vidéos AI robuste qui maximise votre investissement. Notre plateforme simplifie la production vidéo avec des outils AI avancés, garantissant une création de contenu percutante.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI de premier plan pour des besoins de contenu divers ?
HeyGen se distingue en fournissant des avatars AI avancés et une fonctionnalité de texte en vidéo fluide, simplifiant la création de contenu de haute qualité. C'est un créateur de vidéos complet conçu pour répondre efficacement à diverses exigences de production.
Puis-je découvrir les capacités de HeyGen avec un essai gratuit ?
Oui, HeyGen propose un essai gratuit pour explorer ses fonctionnalités puissantes, y compris le texte en vidéo et les avatars AI. Cela vous permet de tester nos outils AI avancés et de voir à quel point vous pouvez créer des vidéos de haute qualité de manière fluide.
Quels avantages obtiens-je avec HeyGen comme solution de créateur de vidéos AI ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que des contrôles de marque et le support pour divers redimensionnements et exportations de formats, garantissant que vos vidéos s'alignent avec votre marque. En tant que créateur de vidéos AI, il offre efficacité et qualité pour tous vos besoins en contenu.