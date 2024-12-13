Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes, énergique, destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment HeyGen peut être leur 'créateur de vidéos d'abonnement' ultime. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des éléments infographiques et des coupes rapides, tandis que l'audio maintient un ton dynamique et encourageant. Mettez en avant la facilité de créer du contenu captivant en générant des visuels de haute qualité directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour articuler divers plans tarifaires sans complexité.

