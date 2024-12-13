Créateur de Vidéos pour Box d'Abonnement : Créez des Promos Engagantes

Concevez des vidéos marketing à fort taux de conversion pour votre service d'abonnement, renforcées par des avatars AI réalistes qui captivent votre audience.

Créez une vidéo promotionnelle captivante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises lançant de nouvelles box d'abonnement, en mettant en avant l'excitation d'une expérience de déballage. Le style visuel doit être lumineux et moderne, présentant divers échantillons de produits, complété par une voix off enthousiaste et claire. Soulignez comment la génération de voix off de HeyGen simplifie la narration et comment les modèles et scènes préconçus accélèrent la création de contenu vidéo engageant pour les box d'abonnement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing soignée de 60 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique qui ont besoin de présenter efficacement de nouveaux produits. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle professionnelle et élégante avec des coupes dynamiques et des transitions fluides, narrée par un avatar AI pour maintenir une voix de marque cohérente. Illustrez la facilité de création de contenu vidéo produit de haute qualité en utilisant les avatars AI de HeyGen et sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, transformant les concepts écrits en vidéos marketing persuasives sans effort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu visant à augmenter l'engagement sur leurs plateformes. Le style visuel doit être rapide et visuellement attrayant, incorporant du texte audacieux à l'écran synchronisé avec une piste de fond dynamique. Montrez comment HeyGen permet une création de contenu efficace en ajoutant automatiquement des sous-titres et en fournissant un accès à une riche bibliothèque de médias/soutien de stock, rendant simple la génération de contenu viral prêt pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative complète de 90 secondes conçue pour les entreprises SaaS ou les éducateurs, simplifiant une fonctionnalité logicielle complexe ou un concept éducatif. L'approche visuelle doit être claire, pédagogique et facile à suivre, avec un ton audio amical et accessible. Mettez en avant comment les utilisateurs peuvent personnaliser leurs récits en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et assurez-vous que leur message atteint parfaitement diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio, transformant des idées complexes en vidéos explicatives accessibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Box d'Abonnement

Créez facilement des vidéos promotionnelles et marketing captivantes pour votre box d'abonnement avec notre Agent Vidéo AI, garantissant un contenu engageant pour les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle Vidéo
Commencez par sélectionner parmi notre gamme diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement, adaptés aux promotions de box d'abonnement, pour rapidement mettre en scène votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Histoire de Produit
Exploitez nos capacités de texte à vidéo en collant votre script ou les détails de votre produit. Notre AI transformera votre texte en voix off et visuels engageants sans effort.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque et Avatar
Intégrez vos contrôles de branding avec des logos et couleurs personnalisés. Renforcez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter magnifiquement votre box d'abonnement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Finalisez vos vidéos marketing en les exportant dans divers formats d'aspect, prêtes pour toutes les plateformes de contenu des réseaux sociaux, captivant ainsi votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en contenu vidéo authentique et engageant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing et promotionnelles ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos marketing professionnelles et en contenu promotionnel engageant sans nécessiter une expérience ou un équipement de production vidéo étendu.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding et la création de vidéos ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding robustes pour intégrer des logos et des couleurs de marque, ainsi qu'une sélection diversifiée de modèles vidéo pour aider les utilisateurs à créer des vidéos marketing et de produits uniques et cohérentes.

HeyGen peut-il être utilisé comme un créateur de vidéos produit efficace pour le commerce électronique et les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos produit idéal, permettant aux entreprises de produire facilement des vidéos produit de haute qualité, du contenu engageant pour les réseaux sociaux et des vidéos publicitaires percutantes, en tirant parti de ses fonctionnalités AI pour une création de contenu rapide.

Quelle est l'efficacité de l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen pour les flux de travail de création de contenu ?

L'éditeur vidéo en ligne intuitif de HeyGen, doté d'une interface conviviale de glisser-déposer et de puissantes capacités de texte à vidéo, rationalise considérablement le processus de création de contenu, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle pour diverses applications.

