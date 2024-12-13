Découvrez la puissance de HeyGen, l'éditeur vidéo AI ultime, dans cette vidéo explicative d'une minute conçue pour les créateurs de contenu et les agences de marketing. Le style visuel doit être épuré et moderne, démontrant la transformation fluide du texte en vidéo captivante grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script. Une voix off AI confiante narrera, complétée par des sous-titres précis, illustrant la facilité avec laquelle des vidéos promotionnelles professionnelles peuvent être générées.

