Créez une vidéo didactique d'une minute pour les aspirants influenceurs de mode, démontrant comment utiliser un créateur de vidéos en ligne pour produire rapidement des vidéos captivantes de conseils de style. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des transitions fluides et des présentations de produits, accompagnées d'une voix off dynamique et confiante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer vos conseils écrits en une présentation soignée, avec un avatar AI professionnel délivrant le contenu.

