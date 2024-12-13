Créateur de Vidéos Tutoriels : Créez du Contenu Engagé

Transformez vos connaissances en vidéos tutoriels claires et professionnelles avec des avatars humains AI.

Créez un tutoriel vidéo professionnel de 60 secondes destiné aux créateurs de cours en ligne en herbe, démontrant comment décomposer des sujets complexes en instructions claires et étape par étape. Le style visuel doit être épuré et captivant, utilisant du texte dynamique à l'écran et des graphiques, tandis que l'audio présente une narration entraînante et claire. Mettez en avant la facilité de transformer un script écrit en une vidéo complète en utilisant les capacités "Text-to-video from script" et "Voiceover generation" de HeyGen, garantissant un produit final soigné sans compétences avancées en montage.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 45 secondes pour les amateurs ou passionnés de bricolage, présentant un projet DIY simple. Le style visuel doit être vibrant et pratique, avec des gros plans du processus, complété par un ton audio amical et encourageant. Soulignez la facilité de sélectionner des éléments visuels captivants à partir de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen et de structurer toute la narration en utilisant des "Modèles & scènes" préconçus pour rendre les tutoriels de bricolage accessibles et amusants pour tous les niveaux de compétence.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel produit de 30 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers une fonctionnalité ou une fonction spécifique. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs et une voix confiante et articulée. Montrez la puissance de l'utilisation des "Avatars AI" de HeyGen pour fournir des explications claires et concises, encore améliorées par des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative de 90 secondes pour les équipes marketing, démontrant comment réaliser une bonne vidéo tutorielle pour une nouvelle fonctionnalité ou un service. Le style visuel doit être dynamique et adapté au monde de l'entreprise, avec des transitions fluides et une piste audio persuasive et informative. Illustrez la flexibilité des "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une narration convaincante et mettez en avant l'adaptabilité pour différentes plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour les réseaux sociaux ou les présentations.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos Tutoriels

Créez facilement des vidéos tutoriels et instructives captivantes en utilisant la plateforme AI de HeyGen. Réalisez des tutoriels professionnels sans compétences complexes en montage.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par écrire ou coller vos instructions étape par étape. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, rendant simple la création de vidéos tutoriels claires.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre tutoriel, ajoutant une touche humaine et une finition professionnelle à votre contenu instructif.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre tutoriel avec une voix off générée par AI naturelle, assurant une narration claire et engageante pour vos instructions étape par étape.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez et exportez votre vidéo tutorielle de haute qualité dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur différentes plateformes pour éduquer efficacement votre audience.

Clarifiez les Concepts Complexes

.

Décomposez des sujets difficiles en vidéos tutoriels AI claires et compréhensibles, rendant l'apprentissage accessible à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des tutoriels vidéo professionnels ?

Le générateur vidéo AI de HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels de haute qualité. Profitez de modèles vidéo intuitifs et d'avatars humains AI pour fournir des instructions claires et étape par étape sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser le contenu de mes vidéos tutoriels ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus pour personnaliser vos vidéos tutoriels avec des logos et des couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser une grande variété de modèles vidéo, de médias de stock et de sous-titres animés pour rendre votre contenu unique et captivant.

Une expérience en montage vidéo est-elle nécessaire pour réaliser un bon tutoriel vidéo avec HeyGen ?

Aucune compétence en montage vidéo n'est requise pour réaliser d'excellents tutoriels vidéo avec HeyGen. Notre plateforme de création vidéo AI vous permet de générer des vidéos directement à partir de texte, en choisissant un avatar AI pour présenter votre contenu sans effort.

Puis-je intégrer un avatar humain AI dans mes tutoriels produits HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet d'ajouter facilement des avatars humains AI pour narrer vos tutoriels produits et vidéos explicatives. Cela améliore l'engagement et le professionnalisme, offrant une manière dynamique de transmettre votre message.

