Créez un tutoriel vidéo professionnel de 60 secondes destiné aux créateurs de cours en ligne en herbe, démontrant comment décomposer des sujets complexes en instructions claires et étape par étape. Le style visuel doit être épuré et captivant, utilisant du texte dynamique à l'écran et des graphiques, tandis que l'audio présente une narration entraînante et claire. Mettez en avant la facilité de transformer un script écrit en une vidéo complète en utilisant les capacités "Text-to-video from script" et "Voiceover generation" de HeyGen, garantissant un produit final soigné sans compétences avancées en montage.

