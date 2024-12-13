Créateur de Vidéos Guide d'Étude : L'AI Crée du Contenu d'Apprentissage Visuel

Créez facilement du contenu d'apprentissage visuel engageant pour la préparation aux examens. Notre créateur de vidéos guide d'étude AI transforme votre script en vidéos dynamiques en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo animée de 90 secondes conçue pour les étudiants universitaires ayant des difficultés avec des sujets STEM complexes, transformant un contenu dense en un apprentissage visuel facilement assimilable. Cette vidéo, utilisant un Générateur de Vidéos Guide d'Étude AI, présenterait du texte dynamique à l'écran synchronisé avec des graphiques d'animation engageants, le tout narré par une voix off claire et amicale, rendant les concepts abstraits concrets et mémorables.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo éducative concise de 2 minutes destinée aux enseignants du secondaire introduisant des concepts avancés de physique, visant à améliorer la préparation aux examens. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des avatars AI réalistes pour présenter les informations clés, complété par une narration calme et autoritaire, garantissant que les élèves comprennent les théories difficiles grâce à une présentation intuitive. Cette vidéo démontre le pouvoir des avatars AI pour délivrer efficacement du contenu pédagogique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes pour les créateurs de cours en ligne, simplifiant la logique de programmation complexe pour les développeurs débutants. Le style visuel et audio doit être dynamique et moderne, avec une animation nette illustrant le flux de code, accompagnée d'un audio clair et concis. Les points critiques seront renforcés par des sous-titres intégrés, garantissant l'accessibilité et la rétention, le tout créé efficacement grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo éducative animée d'une minute pour les formateurs d'entreprise intégrant de nouveaux employés à un logiciel d'entreprise complexe. L'esthétique doit être visuellement riche et engageante, utilisant des modèles vidéo personnalisés avec des graphiques de marque et des éléments interactifs, guidée par une voix accueillante. Cette vidéo vise à surmonter les barrières initiales d'apprentissage, en utilisant des modèles et des scènes pour simplifier la création et maintenir la cohérence de la marque à travers tous les modules de formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Guide d'Étude

Transformez rapidement des sujets complexes en contenu d'apprentissage visuel engageant, en utilisant l'AI pour créer des guides d'étude personnalisés pour une préparation efficace aux examens.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise ce script pour piloter l'ensemble du processus de création de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Générez des Visuels AI
Transformez automatiquement votre texte en scènes dynamiques avec des images et vidéos générées par AI, améliorant la compréhension pour les apprenants visuels.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Réalistes
Améliorez votre guide d'étude avec une narration professionnelle. Sélectionnez parmi une variété de voix AI réalistes et ajoutez facilement des voix off à chaque scène.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre vidéo guide d'étude engageante. Exportez votre projet en haute résolution, y compris en qualité 4K, prêt à être partagé et révisé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'apprentissage visuel grâce aux vidéos éducatives pilotées par AI

.

Transformez le contenu des manuels complexes en vidéos éducatives animées claires, simplifiant les sujets complexes et améliorant la compréhension pour tous les apprenants visuels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos éducatives AI ?

HeyGen offre une plateforme alimentée par l'AI qui simplifie la création de vidéos éducatives. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos complètes avec des avatars AI, des voix AI réalistes et des visuels générés par AI, faisant de HeyGen un créateur de vidéos éducatives AI efficace pour les créateurs de contenu.

HeyGen peut-il générer du contenu d'apprentissage visuel engageant pour les guides d'étude ?

Oui, HeyGen permet la création de contenu d'apprentissage visuel hautement engageant en utilisant des modèles vidéo personnalisés et des visuels AI. Ce puissant générateur de vidéos guide d'étude AI aide à transformer des informations complexes en formats vidéo facilement assimilables et mémorables, idéal pour la préparation aux examens.

Quelles options de voix off et de narration sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos pédagogiques ?

HeyGen propose divers styles de narration et une génération de voix off de haute qualité utilisant des voix AI réalistes, parfait pour les créateurs de vidéos pédagogiques. Vous pouvez facilement ajouter des voix off et générer automatiquement des sous-titres pour garantir que vos vidéos éducatives soient accessibles et percutantes.

Est-il facile de personnaliser et d'éditer les vidéos guide d'étude créées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen facilite la personnalisation des vidéos grâce à son interface intuitive et ses capacités d'édition robustes. Vous pouvez éditer des vidéos en utilisant des commandes textuelles simples, incorporer des contrôles de marque et ajuster les ratios d'aspect pour des vidéos guide d'étude professionnelles et soignées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo