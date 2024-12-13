Générateur de Vidéos de Formation pour Étudiants : Créez un Contenu d'Apprentissage Engagé

Transformez votre texte en vidéos de formation professionnelle pour étudiants avec notre générateur de vidéos AI, en exploitant la technologie avancée de texte à vidéo à partir de script.

Générez une vidéo d'orientation de 45 secondes destinée aux nouveaux étudiants universitaires. Le style visuel doit être professionnel mais accueillant, avec des avatars AI divers guidant les spectateurs à travers les ressources essentielles du campus. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off claire pour offrir un ton amical et informatif, assurant que les nouveaux étudiants se sentent soutenus et prêts pour leur parcours académique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes ciblant les équipes de formation en entreprise, spécifiquement pour l'intégration des employés couvrant les protocoles de sécurité informatique de base. Adoptez un style visuel élégant et moderne avec des coupes rapides entre des scènes dynamiques et un narrateur engageant et professionnel. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné et la capacité de texte à vidéo à partir de script pour garantir précision et cohérence dans le contenu des vidéos de formation.
Développez une vidéo explicative de 30 secondes pour les enseignants du secondaire afin de compléter les leçons sur la photosynthèse, rendant les concepts complexes faciles à comprendre pour leurs élèves. Le style visuel et audio doit être lumineux et illustratif, incorporant des animations simples et une narration calme et claire, améliorée par la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen. Assurez-vous que les sous-titres/captions sont inclus pour soutenir les divers besoins d'apprentissage dans ce contexte de créateur de vidéos éducatives.
Créez une vidéo 'comment faire' de 45 secondes pour les créateurs de cours en ligne indépendants, démontrant les trois premières étapes d'une stratégie de marketing digital. Le style visuel doit être clair et étape par étape, avec un avatar AI encourageant présentant l'information, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents. L'audio doit être entraînant et motivant, inspirant les spectateurs à s'engager avec le contenu des vidéos de formation.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Étudiants

Créez rapidement des vidéos éducatives engageantes avec l'AI. Générez un contenu de formation dynamique pour instruire les étudiants de manière efficace et efficiente.

Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de contenu de formation dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte à vidéo commencera instantanément à convertir votre texte en scènes visuelles.
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre contenu éducatif en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'Avatars AI professionnels pour présenter vos informations de manière claire et engageante.
Appliquez la Marque et la Voix
Personnalisez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque personnalisés, en sélectionnant une scène et en générant des voix AI réalistes pour la narration.
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo éducative en révisant et en apportant les modifications nécessaires. Ensuite, exportez facilement votre contenu de haute qualité dans divers formats d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes pour les Étudiants

Transformez un contenu éducatif complexe en leçons vidéo facilement compréhensibles, au bénéfice de la compréhension des étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation captivantes en utilisant un générateur de vidéos AI intuitif. Profitez de modèles prêts à l'emploi et d'Avatars AI réalistes pour produire rapidement un contenu professionnel de haute qualité pour l'intégration des employés et des fins éducatives.

Puis-je transformer rapidement du texte en contenu vidéo avec HeyGen ?

Absolument, les puissantes capacités de texte à vidéo de HeyGen vous permettent de convertir des scripts en présentations vidéo dynamiques sans effort. Notre outil en ligne permet une génération rapide de contenu, avec des voix AI réalistes et des visuels générés par AI.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les équipes de formation et l'intégration des employés ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les équipes de formation, y compris des Avatars AI et des modèles personnalisables, parfaits pour créer des vidéos efficaces d'intégration des employés et de formation des étudiants. Vous pouvez également bénéficier de la localisation vidéo pour atteindre un public mondial.

Comment HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mes vidéos générées par AI pour la cohérence de la marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos visuels générés par AI. Vous pouvez également éditer des vidéos avec du texte et utiliser des sous-titres pour maintenir la cohérence et l'engagement dans toutes vos communications.

