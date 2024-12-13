Créateur de Vidéos de Témoignages Étudiants pour Stimuler les Inscriptions

Créez facilement des vidéos de témoignages étudiants captivantes à partir de scripts écrits en utilisant la transformation de texte en vidéo, amplifiant vos efforts de marketing.

Créez une vidéo de témoignage étudiant de 30 secondes pour les futurs étudiants de premier cycle, en mettant l'accent sur le moment 'Eureka!' d'un étudiant qui a conduit à sa passion, en utilisant un style visuel et audio inspirant et authentique pour partager leur histoire unique de réussite étudiante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour facilement transformer leur récit écrit en une pièce visuelle captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de témoignage de 45 secondes conçue pour les lycéens explorant des programmes académiques spécifiques, mettant en avant la vie de campus dynamique et le corps professoral dévoué avec un style visuel et audio dynamique et engageant. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour montrer comment les étudiants s'épanouissent au sein du programme.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement de 60 secondes pour les candidats internationaux et leurs parents, dépeignant une atmosphère chaleureuse, accueillante et rassurante avec des visuels professionnels et un ton audio empathique, en mettant l'accent sur la communauté de soutien pour le marketing de l'enseignement supérieur. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour représenter des membres du corps professoral ou des anciens élèves divers partageant des messages encourageants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de témoignage étudiant de 30 secondes pour les partenaires industriels et les employeurs potentiels, mettant en avant le succès professionnel d'un diplômé et les compétences pratiques acquises, en utilisant un style visuel professionnel et inspirant et une bande sonore percutante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement le parcours et les réalisations de l'étudiant en tant qu'outil puissant de création de vidéos de témoignages étudiants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Témoignages Étudiants

Créez facilement des vidéos de témoignages étudiants captivantes qui mettent en avant des histoires de réussite et élèvent votre marketing de l'enseignement supérieur avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par coller l'histoire de réussite de votre étudiant dans l'éditeur de script, en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour former la base de votre vidéo de témoignage.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'attrait de votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre étudiant ou narrateur, donnant vie à leur histoire visuellement.
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Utilisez la génération avancée de voix off pour ajouter un audio naturel dans diverses langues et accents, assurant que votre témoignage étudiant résonne avec un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Partagez et téléchargez facilement votre vidéo de témoignage soignée dans plusieurs formats, prête à être utilisée sur les réseaux sociaux, votre site web ou dans des campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo Performantes

.

Transformez les témoignages étudiants en publicités vidéo performantes pour atteindre et engager efficacement les étudiants potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de témoignages étudiants captivantes ?

HeyGen simplifie le processus de développement d'histoires de réussite étudiante percutantes. Utilisez des avatars AI et des modèles personnalisables pour donner vie à vos récits étudiants, assurant une narration engageante sans montage vidéo complexe.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de témoignages professionnels ?

HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités, y compris des voix off AI et des sous-titres automatiques, pour améliorer votre expérience de création de vidéos de témoignages. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour générer rapidement du contenu soigné.

Pourquoi HeyGen est-il une solution idéale pour le marketing de l'enseignement supérieur et les vidéos de témoignages ?

HeyGen est spécifiquement conçu pour renforcer les efforts de marketing de l'enseignement supérieur en permettant la création efficace de vidéos de témoignages authentiques pour l'enseignement supérieur. Partagez et téléchargez facilement vos vidéos pour diverses plateformes, augmentant la portée de votre institution.

Puis-je utiliser des modèles préconçus lors de la création de vidéos de témoignages avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre une variété de modèles personnalisables, rendant simple la production de vidéos de témoignages de qualité professionnelle pour tout objectif. Ces modèles simplifient votre flux de travail, permettant une création de vidéos rapide et des résultats rapides.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo