Créateur de Vidéos de Témoignages Étudiants pour Stimuler les Inscriptions
Créez facilement des vidéos de témoignages étudiants captivantes à partir de scripts écrits en utilisant la transformation de texte en vidéo, amplifiant vos efforts de marketing.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de témoignage de 45 secondes conçue pour les lycéens explorant des programmes académiques spécifiques, mettant en avant la vie de campus dynamique et le corps professoral dévoué avec un style visuel et audio dynamique et engageant. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour montrer comment les étudiants s'épanouissent au sein du programme.
Produisez une vidéo de recrutement de 60 secondes pour les candidats internationaux et leurs parents, dépeignant une atmosphère chaleureuse, accueillante et rassurante avec des visuels professionnels et un ton audio empathique, en mettant l'accent sur la communauté de soutien pour le marketing de l'enseignement supérieur. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour représenter des membres du corps professoral ou des anciens élèves divers partageant des messages encourageants.
Concevez une vidéo de témoignage étudiant de 30 secondes pour les partenaires industriels et les employeurs potentiels, mettant en avant le succès professionnel d'un diplômé et les compétences pratiques acquises, en utilisant un style visuel professionnel et inspirant et une bande sonore percutante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement le parcours et les réalisations de l'étudiant en tant qu'outil puissant de création de vidéos de témoignages étudiants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Mettez en Avant des Histoires de Réussite Étudiante.
Créez des vidéos AI engageantes pour mettre puissamment en avant des histoires de réussite étudiante authentiques et leurs parcours.
Produisez des Témoignages pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos de témoignages captivantes optimisées pour le partage sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de témoignages étudiants captivantes ?
HeyGen simplifie le processus de développement d'histoires de réussite étudiante percutantes. Utilisez des avatars AI et des modèles personnalisables pour donner vie à vos récits étudiants, assurant une narration engageante sans montage vidéo complexe.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de témoignages professionnels ?
HeyGen propose un ensemble complet de fonctionnalités, y compris des voix off AI et des sous-titres automatiques, pour améliorer votre expérience de création de vidéos de témoignages. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour générer rapidement du contenu soigné.
Pourquoi HeyGen est-il une solution idéale pour le marketing de l'enseignement supérieur et les vidéos de témoignages ?
HeyGen est spécifiquement conçu pour renforcer les efforts de marketing de l'enseignement supérieur en permettant la création efficace de vidéos de témoignages authentiques pour l'enseignement supérieur. Partagez et téléchargez facilement vos vidéos pour diverses plateformes, augmentant la portée de votre institution.
Puis-je utiliser des modèles préconçus lors de la création de vidéos de témoignages avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre une variété de modèles personnalisables, rendant simple la production de vidéos de témoignages de qualité professionnelle pour tout objectif. Ces modèles simplifient votre flux de travail, permettant une création de vidéos rapide et des résultats rapides.