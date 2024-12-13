Créateur de Vidéos Étudiantes : Mettez en Valeur le Talent avec l'IA
Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes et des témoignages étudiants en utilisant la génération de voix off par IA et des modèles de vidéos éducatives.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo éducative de 45 secondes en utilisant un modèle spécialisé pour les apprenants en ligne, expliquant un sujet complexe de manière claire et engageante. La vidéo devrait adopter un style d'animation tableau blanc ou de graphiques animés, accompagnée d'une voix AI calme et instructive, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour convertir un script texte en vidéo concis en un module d'apprentissage accessible pour les élèves de K-12.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les lycéens et les conseillers d'orientation, mettant en avant un programme innovant proposé par les universités. Le style visuel et audio doit être moderne, élégant et professionnel, incorporant des images vibrantes du campus avec une présentation claire et autoritaire délivrée par un avatar AI, exploitant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement les principaux avantages du programme et encourager l'inscription.
Développez une vidéo authentique de 90 secondes pour les plateformes de réseaux sociaux, capturant une 'journée dans la vie' d'un étudiant ou leur parcours académique unique. Employez une esthétique visuelle de style vlog avec une musique de fond décontractée et assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cette vidéo vise à se connecter avec les étudiants pairs et un public plus large sur les réseaux sociaux, offrant un aperçu engageant de la vie sur le campus.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Étudiantes Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos courtes captivantes pour partager les réalisations des étudiants sur les plateformes, augmentant l'engagement et la visibilité de l'école.
Mettez en Valeur les Histoires de Réussite Étudiante avec des Vidéos AI.
Produisez des témoignages vidéo convaincants et des mises en lumière qui soulignent les accomplissements des étudiants et leurs parcours inspirants en utilisant des avatars et des voix AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos étudiantes engageantes ?
HeyGen permet aux éducateurs et aux universités de produire facilement des vidéos étudiantes et promotionnelles captivantes. Exploitez les avatars AI et les modèles de vidéos éducatives personnalisables pour partager des témoignages étudiants et des histoires de campus sur les réseaux sociaux.
Quelle est l'approche de HeyGen en matière de génération de vidéos par IA ?
HeyGen propose un générateur de vidéos par IA innovant qui transforme le texte en vidéo de manière transparente. Les utilisateurs peuvent utiliser la génération de voix off par IA et une riche bibliothèque multimédia pour créer facilement du contenu de qualité professionnelle.
HeyGen peut-il personnaliser les modèles de vidéos éducatives pour mon institution ?
Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos éducatives entièrement personnalisables. Intégrez les éléments de branding de votre institution, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité visuelle cohérente dans tout votre contenu.
HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les sous-titres et les avatars AI ?
Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités avancées comme des avatars AI réalistes et des sous-titres générés automatiquement pour améliorer vos vidéos. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout garantit que votre contenu est accessible et professionnel pour tout public.