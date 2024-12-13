Créateur de Vidéos Étudiantes : Mettez en Valeur le Talent avec l'IA

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes et des témoignages étudiants en utilisant la génération de voix off par IA et des modèles de vidéos éducatives.

Créez une vidéo inspirante de 60 secondes mettant en lumière un étudiant vedette, ses réalisations et ses aspirations pour les admissions universitaires et les réseaux sociaux. Le style visuel doit être inspirant avec des coupes dynamiques, un éclairage chaleureux et des graphismes épurés, complétés par une voix off enthousiaste générée par HeyGen pour mettre en valeur leurs témoignages uniques. Cela vise à inspirer les futurs étudiants et parents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative de 45 secondes en utilisant un modèle spécialisé pour les apprenants en ligne, expliquant un sujet complexe de manière claire et engageante. La vidéo devrait adopter un style d'animation tableau blanc ou de graphiques animés, accompagnée d'une voix AI calme et instructive, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour convertir un script texte en vidéo concis en un module d'apprentissage accessible pour les élèves de K-12.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes ciblant les lycéens et les conseillers d'orientation, mettant en avant un programme innovant proposé par les universités. Le style visuel et audio doit être moderne, élégant et professionnel, incorporant des images vibrantes du campus avec une présentation claire et autoritaire délivrée par un avatar AI, exploitant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement les principaux avantages du programme et encourager l'inscription.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo authentique de 90 secondes pour les plateformes de réseaux sociaux, capturant une 'journée dans la vie' d'un étudiant ou leur parcours académique unique. Employez une esthétique visuelle de style vlog avec une musique de fond décontractée et assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Cette vidéo vise à se connecter avec les étudiants pairs et un public plus large sur les réseaux sociaux, offrant un aperçu engageant de la vie sur le campus.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Étudiantes

Créez facilement des vidéos étudiantes inspirantes, des témoignages et du contenu promotionnel avec des outils alimentés par l'IA, conçus pour les éducateurs et les institutions.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez avec du Texte
Commencez votre vidéo étudiante en sélectionnant un modèle de vidéo éducative dans notre bibliothèque diversifiée. Cela utilise nos Modèles & scènes pour fournir un point de départ rapide et professionnel.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars et Voix AI
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars AI engageants pour raconter des histoires ou délivrer des messages clés. Notre capacité puissante d'avatars AI garantit que vos témoignages étudiants résonnent clairement.
3
Step 3
Améliorez avec des Médias et du Branding
Incorporez des visuels de soutien de notre vaste bibliothèque multimédia pour rendre le parcours de votre étudiant visuellement captivant. Cette fonctionnalité garantit que votre vidéo est riche et engageante.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et atteindre un public plus large. Exportez facilement vos vidéos promotionnelles polies, optimisées pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec des Vidéos Étudiantes Motivantes

Créez des vidéos inspirantes mettant en avant les réalisations et les parcours des étudiants, favorisant la motivation et une communauté éducative positive pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos étudiantes engageantes ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux universités de produire facilement des vidéos étudiantes et promotionnelles captivantes. Exploitez les avatars AI et les modèles de vidéos éducatives personnalisables pour partager des témoignages étudiants et des histoires de campus sur les réseaux sociaux.

Quelle est l'approche de HeyGen en matière de génération de vidéos par IA ?

HeyGen propose un générateur de vidéos par IA innovant qui transforme le texte en vidéo de manière transparente. Les utilisateurs peuvent utiliser la génération de voix off par IA et une riche bibliothèque multimédia pour créer facilement du contenu de qualité professionnelle.

HeyGen peut-il personnaliser les modèles de vidéos éducatives pour mon institution ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos éducatives entièrement personnalisables. Intégrez les éléments de branding de votre institution, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité visuelle cohérente dans tout votre contenu.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les sous-titres et les avatars AI ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités avancées comme des avatars AI réalistes et des sous-titres générés automatiquement pour améliorer vos vidéos. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout garantit que votre contenu est accessible et professionnel pour tout public.

