Créateur de Vidéos Éducatives pour Étudiants et Enseignants

Créez des vidéos époustouflantes pour l'apprentissage par projet en toute simplicité. Utilisez nos modèles et scènes personnalisables pour donner vie à vos idées, sans besoin de compétences en vidéo.

477/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez du mal à créer une vidéo explicative convaincante de 60 secondes pour votre présentation de classe ? Imaginez un tutoriel visuellement époustouflant et facile à suivre pour les étudiants universitaires, présenté avec une voix off calme et articulée, utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement les points clés. Cette plateforme de création vidéo simplifie le processus, permettant à quiconque de réaliser des vidéos explicatives soignées avec des visuels professionnels.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo interactive convaincante de 30 secondes conçue pour les collégiens, avec un style visuel vivant et inspirant accompagné d'une musique de fond énergique, présentant clairement un événement historique. Avec HeyGen, les étudiants peuvent facilement personnaliser les modèles et les scènes pour rendre leurs supports d'apprentissage attrayants et accessibles, y compris des sous-titres/captions automatiques pour améliorer la compréhension de tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Comment un étudiant peut-il résumer efficacement un article de recherche complexe en une vidéo engageante de 40 secondes pour ses pairs ? Imaginez une présentation visuelle élégante et moderne avec une voix off professionnelle et concise, parfaitement adaptée aux étudiants universitaires, utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort le contenu écrit en une vidéo soignée. Cela aide à transmettre l'information académique de manière claire et mémorable, favorisant une compréhension plus profonde des sujets d'apprentissage par projet.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos ressources pour étudiants

Créez des vidéos éducatives convaincantes avec facilité, en utilisant des outils alimentés par l'AI et un design intuitif, sans besoin de compétences préalables en création vidéo.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes professionnels. Cela fournit un point de départ structuré, rendant la création vidéo accessible à tous.
2
Step 2
Personnalisez avec des Ressources Médias
Personnalisez votre vidéo en intégrant du texte, des images et de l'audio. Profitez de notre vaste bibliothèque de médias/stock pour trouver les visuels et sons parfaits, assurant que votre contenu soit engageant et conforme à votre marque.
3
Step 3
Générez du Contenu Amélioré par l'AI
Transformez vos scripts en visuels engageants en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cette capacité donne vie à votre contenu éducatif sans effort, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Prête à Partager
Préparez votre vidéo pour le partage en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Exportez facilement votre vidéo éducative terminée, prête à être distribuée aux étudiants et enseignants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer le Contenu Éducatif

.

Transformez des sujets complexes et des événements historiques en vidéos animées captivantes, rendant l'apprentissage vivant et mémorable pour tous les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées engageantes sans expérience préalable ?

HeyGen est une plateforme intuitive de création vidéo alimentée par l'AI, conçue pour tout le monde, même ceux sans compétences en création vidéo. Vous pouvez facilement produire des vidéos animées époustouflantes en utilisant des modèles préconstruits et une interface simple de glisser-déposer.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation créative pour rendre vos vidéos uniques. Vous pouvez personnaliser chaque aspect avec des contrôles de marque, accéder à une vaste bibliothèque de médias stock, et personnaliser les scènes pour correspondre à votre vision spécifique.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour une production vidéo efficace ?

Oui, HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI pour rationaliser votre flux de travail. Notre plateforme propose des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo, transformant les scripts en vidéos professionnelles sans effort.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos éducatives pour les enseignants et les étudiants ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos éducatives idéal, parfait pour les enseignants et les étudiants. Il simplifie la création de vidéos explicatives engageantes et de contenus interactifs, favorisant un apprentissage dynamique par projet.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo