Créez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les lycéens et les étudiants universitaires, conçue pour démontrer la facilité de créer un rapport étudiant engageant à l'aide de la vidéo. Le style visuel doit être moderne et dynamique, incorporant du texte et des graphiques animés, accompagné d'une voix off enthousiaste. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour montrer à quel point il est facile pour les utilisateurs de transformer du contenu écrit en présentations dynamiques, en faisant un outil idéal pour la création de vidéos éducatives.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo éducative de 45 secondes conçue pour les jeunes adultes apprenants, qui décompose visuellement un concept scientifique complexe. Cette vidéo doit adopter une esthétique propre et professionnelle, avec un avatar AI pour délivrer le contenu de manière claire et concise, soutenu par une musique instrumentale apaisante en arrière-plan. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour toute vidéo éducative, simplifiant la création de contenu informatif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux étudiants universitaires travaillant sur des projets de groupe, illustrant un tutoriel rapide sur la collaboration vidéo efficace. Le style visuel et audio doit être énergique et collaboratif, utilisant des animations de texte pop-up et une bande sonore entraînante, assurant une communication claire grâce aux sous-titres intégrés de HeyGen. Montrez à quel point il est facile pour les étudiants de personnaliser le contenu vidéo avec des fonctionnalités d'accessibilité essentielles, en faisant un puissant outil de création de vidéos pour étudiants.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo introductive de 50 secondes pour les élèves de K-12 et les passionnés d'histoire, explorant un événement historique significatif. Le style visuel doit évoquer une ambiance documentaire, en utilisant des images historiques et des séquences B-roll de la bibliothèque de médias/de support stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off narrative dramatique et d'une partition orchestrale appropriée. Ce prompt met en avant la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent accéder à des ressources visuelles diversifiées et des modèles pour créer des vidéos éducatives captivantes sans recherche approfondie.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports Étudiants

Créez des rapports vidéo engageants et informatifs sans effort, transformant vos projets académiques en présentations dynamiques avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Rapport Vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour le contenu éducatif, offrant un moyen rapide et structuré de démarrer votre rapport.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Élevez votre rapport avec des avatars AI engageants qui peuvent présenter vos points de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en utilisant la génération de voix off pour ajouter une narration claire et naturelle à votre rapport.
4
Step 4
Finalisez et Partagez Votre Rapport
Peaufinez votre rapport en appliquant des contrôles de marque avec votre logo et vos couleurs, puis exportez facilement votre vidéo éducative de qualité professionnelle pour la présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animez la Narration Académique

Transformez des rapports étudiants statiques en récits vidéo captivants avec l'AI, permettant une narration vibrante pour des sujets comme les événements historiques ou les processus scientifiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les étudiants à créer des rapports vidéo convaincants ?

HeyGen transforme les rapports écrits des étudiants en vidéos éducatives engageantes grâce à des avatars AI avancés et des capacités puissantes de texte en vidéo. Les étudiants peuvent facilement générer des voix off professionnelles et des visuels dynamiques, faisant de leurs présentations un véritable atout en tant que créateur de vidéos de rapports étudiants.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo professionnels spécialement conçus pour les vidéos éducatives, en faisant un créateur de vidéos éducatives efficace. Son interface conviviale et son éditeur par glisser-déposer permettent une personnalisation facile, économisant temps et efforts pour les étudiants et les éducateurs.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos étudiantes ?

HeyGen dote chaque créateur de vidéos étudiantes d'outils AI avancés, y compris des avatars AI réalistes et des capacités fluides de texte en vidéo. Ces fonctionnalités permettent la création facile de contenu dynamique avec des voix off générées, améliorant l'engagement sans nécessiter de compétences de production complexes.

Puis-je personnaliser mes vidéos éducatives avec les fonctionnalités de HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos éducatives pour correspondre à votre style et message uniques. Vous pouvez enrichir votre contenu avec des animations, ajouter de la musique de fond de notre bibliothèque de médias, et personnaliser précisément les éléments vidéo pour garantir que vos vidéos soient percutantes et professionnelles.

