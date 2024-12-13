Créez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les lycéens et les étudiants universitaires, conçue pour démontrer la facilité de créer un rapport étudiant engageant à l'aide de la vidéo. Le style visuel doit être moderne et dynamique, incorporant du texte et des graphiques animés, accompagné d'une voix off enthousiaste. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour montrer à quel point il est facile pour les utilisateurs de transformer du contenu écrit en présentations dynamiques, en faisant un outil idéal pour la création de vidéos éducatives.

