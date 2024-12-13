Créateur de Vidéos de Recrutement Étudiant : Attirez les Meilleurs Talents

Créez rapidement des vidéos de recrutement étudiant professionnelles avec des avatars AI qui font la différence.

Créez une vidéo dynamique de recrutement étudiant de 60 secondes mettant en avant les compétences et la passion d'un athlète de lycée prometteur, ciblant les entraîneurs et recruteurs universitaires. Le style visuel doit être énergique et professionnel, complété par une voix off inspirante, facilement générée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que leur vidéo de compétences se démarque.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo AI convaincante de 45 secondes pour un programme sportif universitaire, conçue pour attirer les meilleurs talents en mettant en avant les installations, le soutien académique et la camaraderie de l'équipe. Cette vidéo, destinée aux futurs étudiants-athlètes et à leurs parents, doit présenter une esthétique visuelle moderne et élégante avec une narration invitante et confiante, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une production rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement engageante de 30 secondes pour un département des admissions, axée sur la vie de campus dynamique et les opportunités académiques uniques, spécifiquement pour les lycéens explorant les options universitaires. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et authentique avec une voix off amicale et accessible, animée par des avatars AI étudiants diversifiés créés avec HeyGen, rendant le contenu très relatable.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de recrutement persuasive de 75 secondes ciblant les étudiants-athlètes internationaux et leurs familles, en mettant l'accent sur la communauté mondiale de l'institution et les systèmes de soutien. Le style visuel et audio doit être clair, persuasif et autoritaire, en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une communication claire à travers les barrières linguistiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de recrutement étudiant

Créez rapidement et facilement des vidéos de recrutement étudiant percutantes avec notre plateforme intuitive, conçue pour vous aider à vous démarquer auprès des entraîneurs et recruteurs universitaires.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet de vidéo de recrutement en sélectionnant parmi une variété de modèles de vidéos conçus professionnellement ou optez pour créer votre vidéo de zéro pour une personnalisation complète. Nos modèles simplifient le processus de création.
2
Step 2
Téléchargez Vos Séquences et Texte
Téléchargez facilement vos clips vidéo personnels, séquences de jeu et bobines de moments forts. Intégrez votre script et transformez-le en contenu vidéo engageant avec nos fonctionnalités d'édition intuitives.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités AI
Élevez votre vidéo avec de puissantes capacités AI. Générez une voix off générée par AI à partir de votre script ou ajoutez des sous-titres professionnels pour garantir que votre message est clair et accessible.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de recrutement et exportez-la dans divers formats. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect, vous permettant d'optimiser votre vidéo pour différentes plateformes de médias sociaux et de l'envoyer directement aux entraîneurs universitaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite Étudiante

.

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter les histoires de réussite des étudiants et anciens élèves, inspirant les futurs candidats et renforçant la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de recrutement étudiant engageantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de recrutement étudiant accrocheuses. Utilisez nos capacités vidéo AI, y compris le texte-à-vidéo à partir de script et la voix off générée par AI, pour créer un contenu professionnel et engageant qui capte l'attention.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos de recrutement dans HeyGen ?

HeyGen propose une gamme de modèles personnalisables, vous permettant de personnaliser vos vidéos de recrutement. Intégrez facilement les éléments de votre bibliothèque multimédia, appliquez des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et ajustez les ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes.

Comment les fonctionnalités AI de HeyGen améliorent-elles la qualité des vidéos de recrutement ?

HeyGen exploite des fonctionnalités vidéo AI avancées, y compris des avatars AI réalistes et des voix off sophistiquées générées par AI, pour élever votre contenu de recrutement. Notre plateforme génère également automatiquement des sous-titres et captions, garantissant que votre message est accessible et percutant.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos de recrutement sportif et de compétences ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos en ligne pour produire des vidéos de recrutement sportif et de compétences de haute qualité. Intégrez facilement vos séquences de jeu ou clips vidéo existants de votre bibliothèque multimédia pour créer une vidéo de moments forts convaincante pour les entraîneurs universitaires.

