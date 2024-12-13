Étudiant Créateur de Vidéos de Projets : Libérez la Créativité en Classe

Donnez du pouvoir aux étudiants avec un créateur de vidéos éducatives incluant des avatars d'intelligence artificielle pour des expériences d'apprentissage captivantes et interactives.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

un collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociauxun collage d'images avec une qui dit maîtriser le marketing sur les réseaux sociaux

Tu n'aimes pas le résultat ?
Indication 1
Cette narration de 60 secondes est parfaite pour les éducateurs qui cherchent à inspirer leurs élèves avec le créateur de vidéos pour la classe HeyGen. Destinée aux enseignants et aux étudiants, la vidéo montre comment utiliser les fonctions d'enregistrement d'écran et de bibliothèque de médias de la plateforme pour créer du contenu éducatif captivant. Le style visuel est clair et informatif, avec un accent sur l'édition vidéo collaborative, permettant aux étudiants de contribuer leurs idées et leur créativité. La vidéo met également en évidence la facilité d'utilisation du texte-à-vidéo à partir du scénario pour accélérer le processus de création de vidéos.
Indication 2
Une vidéo de 30 secondes conçue pour les étudiants ayant des connaissances technologiques et désireux d'explorer les aspects techniques de la création de vidéos. Cette vidéo met en avant les capacités de l'outil de création de vidéos HeyGen, telles que le changement de la taille du rapport d'aspect et les exportations, pour garantir que vos projets soient soignés et professionnels. Le public cible est constitué d'étudiants intéressés par les médias numériques et la production vidéo. Le style visuel est élégant et moderne, avec un accent sur les caractéristiques techniques qui font de HeyGen un outil puissant pour la création de vidéos éducatives.
Indication 3
Dans cette vidéo de 45 secondes, étudiants et éducateurs peuvent découvrir les avantages de l'utilisation du créateur de vidéos éducatives HeyGen pour des projets collaboratifs. Le public cible comprend aussi bien les étudiants que les enseignants qui apprécient la créativité et le travail d'équipe. La vidéo montre l'utilisation de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, avec un style visuel attrayant et coloré. Le récit met l'accent sur la capacité de la plateforme à soutenir la collaboration en temps réel, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de groupe et les expériences d'apprentissage interactives.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment utiliser un créateur de vidéos pour des projets étudiants

Créez des vidéos attrayantes et éducatives facilement en utilisant notre outil intuitif de création de vidéos.

1
Step 1
Crée ton scénario de vidéo
Commencez par rédiger un scénario clair et concis pour la vidéo de votre projet étudiant. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour convertir sans problème votre scénario en un format visuel, établissant ainsi la base pour une vidéo éducative captivante.
2
Step 2
Choisis un modèle de vidéo
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéo conçus pour des fins éducatives. Ces modèles offrent une structure organisée, facilitant l'organisation de votre contenu et maintenant un aspect professionnel dans toute votre vidéo de classe.
3
Step 3
Ajouter des éléments interactifs
Améliorez votre vidéo en intégrant des éléments interactifs. Avec HeyGen, vous pouvez inclure des fonctionnalités telles que des narrations hors champ et des enregistrements d'écran pour rendre votre vidéo plus dynamique et attrayante pour les étudiants.
4
Step 4
Exporte et partage ta vidéo
Une fois que votre vidéo est terminée, exportez-la dans le rapport d'aspect et le format souhaités. HeyGen vous permet de partager facilement votre produit final avec des collègues et des enseignants, en garantissant que votre message éducatif atteint efficacement votre public.

Cas d'utilisation

HeyGen donne du pouvoir aux étudiants et aux éducateurs avec un outil de création de vidéos polyvalent, parfait pour réaliser des vidéos de projets étudiants captivantes et améliorer les expériences d'apprentissage en classe. Avec des fonctionnalités telles que l'édition vidéo collaborative et les capacités de vidéo interactive, HeyGen simplifie le processus de création de contenu éducatif.

Revivez des événements historiques avec des récits vidéo enrichis par l'IA

.

Utilize HeyGen to transform historical lessons into vivid, engaging stories that captivate students' imaginations.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de projets étudiants ?

HeyGen propose un puissant créateur de vidéos pour les projets étudiants qui permet aux étudiants de créer des vidéos captivantes en utilisant des avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Avec des modèles et des scènes personnalisables, les étudiants peuvent facilement donner vie à leurs idées créatives.

Quelles caractéristiques rendent HeyGen idéal pour la création de vidéos en classe ?

HeyGen est un excellent créateur de vidéos pour la salle de classe, offrant des outils tels que la génération de voix off et des sous-titres pour améliorer le contenu éducatif. Sa fonction de collaboration en temps réel permet aux enseignants et aux élèves de travailler ensemble de manière fluide sur des projets vidéo.

HeyGen peut-il prendre en charge l'édition collaborative de vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge l'édition vidéo collaborative avec des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel et une bibliothèque de médias partagée. Cela facilite le travail d'équipe sur des projets vidéo, en assurant un processus de montage fluide et efficace.

Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose un outil complet de création de vidéos avec des caractéristiques techniques telles que l'enregistrement d'écran et le changement de la taille du rapport d'aspect. Ces outils, combinés avec des contrôles de marque, permettent aux utilisateurs de produire des vidéos professionnelles de qualité adaptées à leurs besoins spécifiques.

