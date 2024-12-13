Générateur de Vidéos d'Orientation Étudiante pour une Intégration Simplifiée
Simplifiez l'intégration des étudiants et engagez les nouveaux étudiants avec des vidéos dynamiques générées à l'aide d'avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo éducative dynamique de deux minutes, conçue pour les étudiants potentiels, offrant une expérience de visite interactive du campus à travers des visuels professionnels et engageants et une bande sonore entraînante, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour donner vie au campus.
Produisez une vidéo d'orientation informative de 45 secondes, destinée au personnel des affaires étudiantes, axée sur les mises à jour clés accessibles avec des graphiques clairs et un ton amical, en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'inclusivité et en s'appuyant sur sa bibliothèque de médias/stock pour des visuels pertinents afin de simplifier l'intégration des étudiants.
Concevez un générateur de vidéo d'orientation étudiante de 90 secondes pour les équipes marketing et les administrateurs universitaires, adoptant un style visuel élégant et de marque avec une voix off autoritaire pour maintenir la cohérence institutionnelle, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour l'intégration de la marque et sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Produire un Contenu d'Orientation Complet.
Développez rapidement une large gamme de vidéos d'orientation informatives et de modules éducatifs, atteignant efficacement tous les nouveaux étudiants.
Améliorer l'Intégration des Nouveaux Étudiants.
Augmentez l'engagement et améliorez la rétention d'informations pour les étudiants entrants grâce à des vidéos d'orientation dynamiques, alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'orientation étudiante en utilisant l'AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos d'orientation étudiante avancé, alimenté par l'AI, qui simplifie la création de contenu. Il utilise la technologie de transformation de texte en vidéo pour transformer sans effort des scripts en vidéos d'orientation engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off, ce qui le rend incroyablement efficace pour les administrateurs universitaires.
Puis-je personnaliser mes vidéos d'orientation pour correspondre à la marque de notre université en utilisant HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer sans effort le logo de votre université et des couleurs spécifiques dans votre contenu vidéo éducatif. Vous pouvez tirer parti de nos divers modèles de vidéos et de notre éditeur vidéo intuitif pour créer un look cohérent et professionnel pour tous les nouveaux étudiants et les besoins en vidéos d'intégration.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'orientation accessibles ?
HeyGen garantit que vos vidéos d'orientation sont hautement accessibles grâce à des sous-titres/captions intégrés et des capacités avancées de génération de voix off. Ces outils alimentés par l'AI aident à simplifier l'intégration des étudiants en fournissant une communication claire pour un corps étudiant diversifié, améliorant la compréhension et l'engagement.
À quelle vitesse les administrateurs universitaires peuvent-ils produire des vidéos d'orientation étudiante de haute qualité avec HeyGen ?
Les administrateurs universitaires peuvent rapidement produire des vidéos d'orientation étudiante de haute qualité en utilisant les outils efficaces alimentés par l'AI de HeyGen. Avec des fonctionnalités telles que l'assistance à la rédaction de scripts et des modèles de vidéos personnalisables, HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos d'orientation étudiante, réduisant considérablement le temps de production tout en garantissant un résultat professionnel pour les vidéos d'intégration.