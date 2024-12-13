Créateur de Vidéos d'Intégration Étudiante : Facile, Engagé & Efficace
Transformez l'intégration des étudiants en expériences d'apprentissage engageantes. Créez facilement des vidéos dynamiques avec des avatars AI et du contenu personnalisé pour les nouveaux étudiants.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'orientation complète de 2 minutes conçue pour les nouveaux étudiants universitaires, les guidant à travers les ressources essentielles du campus telles que la bibliothèque, le support technique et le syndicat étudiant. Utilisez des coupes dynamiques et du texte à l'écran pour mettre en évidence les informations clés, avec un avatar AI utile pour présenter les détails. L'utilisation des avatars AI de HeyGen rendra les vidéos d'intégration plus accessibles et informatives pour les étudiants dans un cadre éducatif.
Produisez une vidéo percutante d'une minute destinée aux étudiants de première année, résumant succinctement les politiques d'intégrité académique et les règlements importants du campus. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et clair avec des superpositions de texte précises, en utilisant l'un des modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen pour maintenir un aspect cohérent et de haute qualité, garantissant que les informations importantes des scripts sont facilement compréhensibles.
Créez une vidéo de formation pratique de 1,5 minute pour tous les nouveaux étudiants, fournissant des instructions claires et étape par étape sur la configuration de leur e-mail étudiant et des logiciels académiques essentiels. Visuellement, intégrez des démonstrations animées avec des aides visuelles nettes et une voix off précise pour les étapes techniques, enrichies par les sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer la terminologie complexe et soutenir les divers besoins d'apprentissage, servant de fonctionnalité texte-à-vidéo efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le Contenu Éducatif & la Portée.
Produisez efficacement des vidéos d'intégration étudiante et du contenu éducatif pour atteindre un plus large public étudiant, assurant une diffusion d'informations cohérente.
Améliorer l'Engagement lors de l'Intégration Étudiante.
Améliorez l'engagement des nouveaux étudiants et la rétention d'informations grâce à des vidéos d'intégration interactives et dynamiques alimentées par AI, rendant l'apprentissage plus efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI avec avatars et voix off ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos AI professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des voix off AI naturelles et des avatars animés pour donner vie à votre contenu.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'intégration engageantes pour les étudiants ou les employés ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos AI idéal pour développer des expériences d'apprentissage très engageantes, parfait pour les vidéos d'intégration des étudiants et les vidéos de formation d'intégration des employés. Sa plateforme intuitive vous permet de produire un contenu complet et percutant pour les environnements éducatifs et la formation en entreprise.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour simplifier la production vidéo, comme les sous-titres et les modèles ?
HeyGen simplifie considérablement le montage vidéo avec une gamme de fonctionnalités puissantes, y compris des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité et une riche bibliothèque de modèles et de scènes vidéo. Cela permet une création de contenu rapide et professionnelle sans compétences techniques étendues.
Quelles options de personnalisation HeyGen propose-t-il pour le branding et la localisation ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans vos vidéos. De plus, ses capacités de localisation soutiennent la création de contenu diversifié, rendant vos vidéos générées par AI pertinentes pour un public mondial.