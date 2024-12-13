Générateur de Vidéos de Leçons pour Étudiants : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Boostez l'engagement avec des vidéos éducatives dynamiques. Utilisez la génération de voix off fluide pour expliquer clairement des sujets complexes aux étudiants.

Créez une vidéo d'instruction vibrante de 45 secondes destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale, démontrant comment utiliser HeyGen en tant que "Créateur de Vidéos Éducatives". Le style visuel doit être lumineux et engageant avec des superpositions de texte animées et un ton audio amical et encourageant. Mettez en avant la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen en montrant à quel point il est rapide pour un enseignant de personnaliser un modèle préfabriqué pour sa prochaine leçon.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les étudiants universitaires ayant besoin de présenter des recherches complexes, en utilisant HeyGen pour une "création vidéo" fluide. La vidéo doit adopter une esthétique propre et moderne avec des transitions nettes et une voix calme et autoritaire. Montrez comment les "avatars AI" peuvent faire la présentation, éliminant le besoin pour les étudiants d'apparaître à l'écran tout en maintenant un haut niveau d'engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes ciblant les apprenants adultes ou les professionnels cherchant à rafraîchir rapidement leurs compétences, en utilisant HeyGen comme "générateur de vidéos AI". Le style visuel doit être axé sur l'infographie avec un design minimaliste et une voix informative et claire. Soulignez l'avantage des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité et la rétention, rendant les sujets complexes faciles à suivre pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo interactive de 40 secondes "Générateur de leçons" spécifiquement pour les étudiants ESL se concentrant sur les "Exercices de vocabulaire". La vidéo doit avoir un style visuel ludique et encourageant avec des illustrations simples et une "Génération de voix off" claire et articulée qui guide les apprenants à travers de nouveaux mots et phrases. Démontrez comment la voix off de haute qualité peut aider à la pratique de la prononciation sans avoir besoin d'un présentateur humain.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Leçons pour Étudiants

Transformez sans effort votre contenu éducatif en leçons vidéo engageantes, rendant l'apprentissage accessible et excitant pour les étudiants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Leçon
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif, que notre plateforme utilisera pour une génération de texte en vidéo fluide.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre leçon avec des images et des clips pertinents en sélectionnant dans notre vaste bibliothèque de médias, rendant votre contenu plus dynamique.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Transformez votre script en audio au son naturel avec notre fonctionnalité de génération de voix off, assurant une narration claire et cohérente pour vos étudiants.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Leçon
Finalisez votre création en choisissant les ratios d'aspect souhaités et en exportant votre vidéo de leçon polie, prête pour l'engagement des étudiants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualiser des Concepts Complexes

.

Utilisez la narration vidéo alimentée par l'AI pour transformer des sujets abstraits ou des événements historiques en leçons vivantes et mémorables pour les étudiants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour les enseignants ?

HeyGen permet aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives engageantes en transformant des scripts textuels en visuels dynamiques grâce à des avatars AI et des modèles vidéo personnalisés. Ce générateur de vidéos AI simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant une génération de leçons efficace avec des voix off intégrées et des sous-titres automatiques.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos explicatives dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos explicatives, y compris des modèles vidéo personnalisés, des visuels AI et des contrôles de branding pour intégrer le logo et les couleurs de votre école. Vous pouvez facilement glisser-déposer des éléments créatifs de sa riche bibliothèque de médias pour personnaliser chaque scène.

HeyGen peut-il convertir un script vidéo en une vidéo de leçon professionnelle ?

Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen excelle à convertir un simple script vidéo en une vidéo de leçon professionnelle avec une facilité remarquable. En utilisant des fonctionnalités alimentées par l'AI, il génère des voix off au son naturel et ajoute automatiquement des sous-titres, accélérant considérablement votre flux de travail de génération de leçons.

HeyGen prend-il en charge divers formats vidéo et fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen assure une large accessibilité en fournissant des sous-titres automatiques et en permettant le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Son outil intuitif basé sur le web permet aux utilisateurs de modifier facilement les vidéos avec du texte et de les exporter dans plusieurs formats adaptés à tout public.

