Transformez des sujets complexes en leçons vidéo claires pour les étudiants avec la puissante génération de voix off de HeyGen, améliorant l'apprentissage visuel sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les étudiants universitaires se préparant aux examens, créez un "guide d'étude vidéo" concis de 60 secondes qui agit comme une "vidéo éducative AI", transformant un contenu historique dense en informations digestes. Employez un style visuel professionnel, semblable à un documentaire, avec un `avatar AI` réaliste pour délivrer les points clés et améliorer la mémorisation.
Exemple de Prompt 2
Les éducateurs cherchant du contenu engageant pour les classes élémentaires peuvent créer une "leçon vidéo pour les élèves" joyeuse de 30 secondes, conçue pour introduire des concepts mathématiques de base avec un style animé ludique et axé sur les personnages. Cette vidéo tirerait parti des `Modèles & scènes` de HeyGen pour construire rapidement des vidéos visuellement attrayantes, offrant l'avantage de 'modèles vidéo personnalisés' pour les éducateurs.
Exemple de Prompt 3
Construisez un tutoriel informatif de 50 secondes pour les étudiants universitaires, illustrant l'utilisation d'un nouvel outil de recherche numérique, avec un fort accent sur l'"organisation du contenu" claire. Cette vidéo devrait adopter un style visuel propre et instructif, avec des enregistrements d'écran précis et du texte à l'écran, tous générés efficacement à partir d'un script détaillé en utilisant la capacité de `Texte-à-vidéo à partir de script` de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Apprentissage pour Étudiants

Transformez rapidement le contenu éducatif en leçons vidéo engageantes pour les étudiants avec des outils alimentés par l'AI, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir le contenu de votre leçon et utilisez notre capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour structurer automatiquement votre narration pour votre générateur de vidéos d'apprentissage pour étudiants.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi divers Modèles & scènes ou en incorporant des avatars AI pour expliquer visuellement les concepts et engager les étudiants, favorisant l'apprentissage visuel.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter des voix AI réalistes et claires, garantissant que votre vidéo éducative transmet les informations de manière efficace et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Leçons
Finalisez votre vidéo éducative en utilisant le redimensionnement & exportation de rapport d'aspect pour la préparer à toute plateforme, créant des leçons vidéo percutantes pour les étudiants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes

Transformez des concepts académiques difficiles et des idées abstraites en vidéos éducatives AI claires et visuellement engageantes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos éducatives pour les étudiants ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos éducatives engageantes en utilisant la création de texte-à-vidéo alimentée par l'AI. Les éducateurs peuvent utiliser des modèles vidéo personnalisés et des voix AI réalistes pour produire efficacement un contenu d'apprentissage visuel de haute qualité, transformant des sujets complexes en explications claires.

Quels éléments visuels HeyGen peut-il incorporer dans les vidéos d'apprentissage pour étudiants ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des visuels AI et des graphiques d'animation riches pour améliorer les vidéos d'apprentissage pour étudiants. Vous pouvez inclure divers avatars AI, ajouter des diagrammes et personnaliser les visuels pour créer un contenu dynamique et engageant pour l'apprentissage visuel.

HeyGen prend-il en charge des voix off réalistes et des fonctionnalités d'accessibilité pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de voix off de haute qualité avec des voix AI réalistes, rendant vos leçons vidéo plus engageantes. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les étudiants.

Les éducateurs peuvent-ils personnaliser l'apparence et la sensation de leurs vidéos pédagogiques avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet aux éducateurs de personnaliser entièrement leurs vidéos pédagogiques en utilisant des modèles vidéo personnalisés et des contrôles de marque robustes. Cela garantit que vos guides d'étude vidéo et leçons s'alignent parfaitement avec la marque de votre école ou personnelle, soutenant une organisation efficace du contenu.

