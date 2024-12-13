Créateur de Vidéos de Guidance pour Étudiants : Créez des Guides d'Étude Engagés

Permettez aux étudiants et aux éducateurs de créer des guides d'étude vidéo dynamiques. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo simplifie les sujets complexes pour la préparation aux examens.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes "créateur de vidéos de guidance pour étudiants" pour des enseignants de lycée introduisant un projet de groupe difficile, en utilisant un design moderne et un avatar AI amical. Cette pièce de "création vidéo" doit transmettre enthousiasme et clarté, en tirant parti des avatars AI de HeyGen pour se connecter directement avec les étudiants et instaurer un ton positif.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les apprenants à vie curieux de jardinage urbain, conçue comme un guide de démarrage rapide. Ce projet de "générateur de vidéos AI" doit comporter des coupes rapides, une musique entraînante et du texte à l'écran, démontrant comment "personnaliser le contenu vidéo". Utilisez efficacement les sous-titres de HeyGen pour garantir que tous les conseils clés soient facilement absorbés par le public diversifié.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour des étudiants diplômés présentant leurs résultats de recherche lors d'un symposium virtuel. Ce projet de "créateur de vidéos" nécessite un style visuel propre et autoritaire avec des visualisations de données, enrichi par la génération avancée de voix off de HeyGen pour offrir une narration polie et confiante qui complète les visuels détaillés et assure un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Guidance pour Étudiants

Transformez rapidement les matériaux d'étude en guides vidéo captivants avec l'AI. Donnez du pouvoir aux étudiants et simplifiez la préparation aux examens comme jamais auparavant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre texte de guide d'étude directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo transformera automatiquement votre contenu en un récit visuel dynamique.
2
Step 2
Choisissez Visuels et Voix
Sélectionnez parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour trouver le décor parfait pour votre leçon. Améliorez l'engagement avec des voix off professionnelles, générées instantanément à partir de votre script.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo de guidance pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre institution. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo pédagogique en l'exportant dans le format d'aspect de votre choix. Partagez facilement votre guide d'étude de haute qualité avec les étudiants sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Guides d'Étude Dynamiques

Transformez des sujets complexes et des guides d'étude en histoires vidéo captivantes alimentées par l'AI, rendant l'apprentissage plus mémorable et agréable pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos guide d'étude AI pour les étudiants ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux étudiants de générer rapidement des guides d'étude vidéo captivants en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion de texte en vidéo. Il suffit d'entrer votre script, et le générateur de vidéos AI de HeyGen le transformera en une vidéo éducative convaincante, avec des voix off professionnelles.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un éditeur vidéo en ligne efficace pour la création rapide de vidéos ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec un éditeur vidéo en ligne convivial, offrant un large éventail de modèles tendance. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les vidéos selon leurs besoins, faisant de HeyGen un outil puissant pour la production rapide de contenu sans expérience approfondie en montage.

HeyGen propose-t-il des voix off professionnelles et des sous-titres pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen fournit une génération de voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos éducatives soient professionnelles et accessibles. Cet outil alimenté par l'AI améliore la clarté et l'engagement des apprenants, rendant votre contenu plus percutant.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être personnalisées pour le branding et le style visuel ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos avec des logos, des couleurs de marque et des médias pertinents de sa vaste bibliothèque. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque ou un thème éducatif spécifique.

