Créateur de Vidéos Éducatives pour Étudiants : Construisez de Meilleures Leçons

Les étudiants peuvent créer facilement des vidéos éducatives avec une génération de voix off professionnelle pour un apprentissage par projet engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes conçue par des "enseignants" pour les élèves de la maternelle à la terminale, illustrant un événement historique. La vidéo doit tirer parti des "modèles de vidéos éducatives" de HeyGen pour un style visuel propre et illustratif, incorporant diverses scènes et des médias de stock engageants de la bibliothèque de médias/soutien de stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative moderne et informative de 30 secondes sur une technologie de pointe pour les étudiants universitaires et les apprenants tout au long de la vie, en mettant l'accent sur la façon dont un "créateur de vidéos éducatives AI" simplifie la création de contenu. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, augmentée de sous-titres précis pour assurer une compréhension maximale pour "créer des vidéos éducatives."
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction concise de 40 secondes pour les participants à un projet de groupe, décrivant les étapes pour un "apprentissage par projet" efficace. Le style visuel doit être collaboratif et instructif, construit efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour générer rapidement le contenu principal et adapter facilement le redimensionnement et les exportations de l'aspect-ratio pour diverses plateformes, montrant la puissance d'un "créateur de vidéos" moderne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Éducatives pour Étudiants

Permettez aux étudiants et aux enseignants de créer facilement des vidéos éducatives engageantes, en utilisant l'AI et des outils intuitifs pour un apprentissage par projet percutant.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de **modèles et scènes** adaptés au contenu éducatif. Cela fournit une base claire et structurée, rendant simple le début de la création de vos **vidéos éducatives**.
2
Step 2
Créez un Contenu Dynamique
Transformez facilement vos scripts écrits en visuels en utilisant **texte en vidéo à partir de script**. Cette fonctionnalité puissante simplifie le processus pour que les **étudiants** produisent des leçons vidéo complètes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre projet avec une narration claire et professionnelle. Notre capacité de **génération de voix off** vous permet d'ajouter un audio de haute qualité, garantissant que votre message éducatif est efficacement communiqué.
4
Step 4
Appliquez des Sous-titres et Exportez
Améliorez l'accessibilité en intégrant des **sous-titres/captions** automatiques dans votre vidéo finale. Une fois finalisé, exportez facilement votre contenu poli, prêt à être partagé pour un **apprentissage par projet** engageant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer des Sujets Complexes

Transformez des sujets éducatifs complexes comme des événements historiques en histoires vidéo engageantes en utilisant l'AI pour des explications vivantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos éducatives AI pour les étudiants et les enseignants ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux étudiants de créer des vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en contenu dynamique rapidement, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives idéal pour divers besoins d'apprentissage.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos éducatives efficacement ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles de vidéos éducatives, permettant aux enseignants et aux étudiants de commencer rapidement. Notre interface de glisser-déposer, associée à une génération de voix off robuste et à des fonctionnalités de sous-titres, simplifie la création de contenu d'apprentissage de haute qualité.

HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues et fonctionnalités d'accessibilité pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs langues grâce à une génération de voix off avancée et des capacités de sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité pour tous les apprenants. Cela garantit que vos vidéos éducatives peuvent atteindre un public plus large et plus diversifié efficacement.

Comment HeyGen facilite-t-il des projets vidéo éducatifs personnalisés pour les étudiants ?

HeyGen permet une personnalisation étendue, permettant aux étudiants de marquer leurs vidéos éducatives avec des logos et des couleurs spécifiques. Avec une vaste bibliothèque de médias et des animations personnalisées, c'est un puissant créateur de vidéos pour créer des matériaux d'apprentissage par projet uniques et engageants.

