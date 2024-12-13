Imaginez une vidéo personnalisée de 45 secondes sur le rapport de réussite d'un élève, conçue pour les parents et l'élève, célébrant sa croissance individuelle tout au long du semestre. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en valeur les œuvres d'art et les projets de l'élève, accompagnés d'une musique de fond inspirante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit bienveillant et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, faisant du rapport un véritable souvenir émouvant.

