Créez une vidéo de mode streetwear vibrante de 30 secondes conçue pour Instagram Reels et TikTok, ciblant les jeunes créateurs de tendances avides de nouvelles sorties. Ce récit visuel dynamique doit présenter des coupes rapides montrant toute la gamme de mouvements d'une tenue et des gros plans sur les détails uniques des vêtements, le tout sur une bande sonore urbaine et rythmée. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement des récits visuels convaincants qui mettent en valeur l'esthétique des 'drops'.

