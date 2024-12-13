Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux streamers, annonçant une mise à jour majeure de streaming. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes vibrants et des coupes rapides, accompagné d'une musique électronique entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. L'objectif est d'informer rapidement les spectateurs des nouvelles fonctionnalités d'un créateur de vidéos de mise à jour de streaming, suscitant l'enthousiasme pour leur contenu court.

