Votre Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Streaming pour Créateurs

Transformez vos scripts en mises à jour vidéo captivantes instantanément avec le texte-à-vidéo à partir de script, facilitant la création de contenu court et soigné pour n'importe quelle plateforme.

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux streamers, annonçant une mise à jour majeure de streaming. Le style visuel doit être rapide avec des graphismes vibrants et des coupes rapides, accompagné d'une musique électronique entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. L'objectif est d'informer rapidement les spectateurs des nouvelles fonctionnalités d'un créateur de vidéos de mise à jour de streaming, suscitant l'enthousiasme pour leur contenu court.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 45 secondes conçue pour les YouTubers et TikTokers en herbe cherchant à améliorer leur montage vidéo et la publication de clips. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI amical expliquant des conseils simples pour améliorer le contenu court, utilisant une esthétique visuelle moderne et épurée avec une musique de fond douce. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information clairement, facilitant ainsi la compréhension et l'application des conseils pour les nouveaux créateurs de vidéos sur leurs plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'annonce de 60 secondes ciblant les streamers professionnels et les communautés de jeux à propos d'une nouvelle fonctionnalité passionnante dans un studio de streaming en direct. Le style visuel doit être énergique et professionnel, avec des transitions cinématographiques et des effets sonores percutants, soulignés par une bande sonore orchestrale épique. Mettez l'accent sur l'importance de l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que tous les spectateurs puissent comprendre les avantages de cette mise à jour logicielle de multistreaming, rendant le contenu inclusif et engageant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle élégante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises ou aux marketeurs présentant un nouveau produit ou service. La vidéo doit avoir un style visuel corporatif mais accessible, utilisant des animations de texte épurées et un branding subtil, le tout sur une musique de fond inspirante et contemporaine. En tirant parti des modèles et scènes de HeyGen, démontrez comment les entreprises peuvent facilement créer du contenu vidéo qui ajoute des animations de texte pour mettre en valeur les caractéristiques clés, communiquant efficacement leur message aux clients potentiels.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour de Streaming

Créez des mises à jour vidéo engageantes et percutantes pour vos streams. Informez facilement votre audience sur les nouveaux contenus, les plannings ou les événements spéciaux avec des outils de qualité professionnelle.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles professionnels et de scènes conçus pour rendre vos mises à jour de streaming engageantes. Cela constitue la base parfaite pour votre vidéo.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez facilement vos séquences, images, ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de médias pour enrichir votre mise à jour. Incorporez des informations clés sur votre stream.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Élevez votre mise à jour avec des animations de texte dynamiques pour mettre en avant les annonces clés et garder vos spectateurs engagés. Présentez clairement vos nouvelles de streaming.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de mise à jour de streaming parfaite, exportez-la dans le ratio d'aspect et la résolution souhaités. Partagez votre création directement sur vos plateformes pour informer votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Informez avec des Mises à Jour Vidéo

Créez des mises à jour vidéo inspirantes et informatives pour garder votre communauté de streaming engagée et connectée, renforçant la fidélité de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de contenu vidéo ?

HeyGen révolutionne la création vidéo en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir d'un simple script. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace alimenté par l'AI pour divers besoins de contenu.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?

HeyGen propose des outils complets pour le montage et la publication de clips, y compris des transitions personnalisables et des animations de texte dynamiques pour enrichir votre narration. De plus, il prend en charge les sous-titres générés automatiquement et la génération de voix off pour des productions soignées.

HeyGen est-il adapté à la production de contenu court pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est parfaitement adapté pour générer du contenu court, vous permettant de produire facilement des clips engageants pour des plateformes comme YouTube, Twitch et TikTok. La plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que vos vidéos soient superbes partout.

HeyGen offre-t-il des options de branding et des ressources médiatiques diversifiées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler le branding de manière robuste, vous permettant d'intégrer de manière cohérente votre logo et vos couleurs de marque dans toutes les vidéos. Il offre également une riche bibliothèque de médias et divers modèles et scènes pour lancer vos projets créatifs.

