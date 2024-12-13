Créez une vidéo de 60 secondes captivante destinée aux streamers Twitch et YouTube, qu'ils soient débutants ou confirmés, mettant en avant leurs moments de jeu les plus épiques. Le style visuel doit être rapide avec des coupes dynamiques, des séquences de jeu vibrantes et des graphismes à l'écran engageants, le tout accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off claire. Utilisez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour générer automatiquement des sous-titres précis pour les actions marquantes et la fonctionnalité "Génération de voix off" pour ajouter une narration professionnelle, aidant les streamers à "développer leur chaîne" grâce à une expérience de "créateur de vidéos de moments forts pour streamers" de premier ordre.

