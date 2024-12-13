Produisez une vidéo tutorielle vibrante d'une minute démontrant comment un "créateur de vidéos de moments forts de stream" utilise la "technologie AI" pour sélectionner automatiquement les meilleurs moments d'une session de jeu. Public cible : les streamers en herbe sur Twitch et YouTube qui souhaitent créer rapidement des montages captivants. Le style visuel doit être rapide avec des superpositions de texte dynamiques, mettant en avant les éléments clés de l'interface utilisateur, complété par une piste audio électronique entraînante. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour les spectateurs.

