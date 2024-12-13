Imaginez produire une vidéo marketing stratégique de 45 secondes, adaptée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment améliorer la présence en ligne. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des animations nettes et des prises de vue claires des produits, complétées par une voix off engageante et autoritaire d'AI. Cette vidéo exploitera les puissantes capacités de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" et "Voix off AI" pour créer un aperçu convaincant du "générateur de vidéos stratégiques", prouvant que HeyGen est un "outil marketing" essentiel.

Générer une Vidéo