Une vidéo de communication interne de 60 secondes est nécessaire pour informer les employés de la mise à jour de la stratégie de l'entreprise pour le troisième trimestre, en adoptant un style visuel professionnel et épuré, complété par une voix off claire et positive. Ce projet de 'créateur de vidéo de mise à jour stratégique' peut tirer parti des avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et de sa fonctionnalité de génération de voix off pour assurer une transmission cohérente et engageante des nouvelles initiatives à nos équipes.

