Créateur de Vidéo de Mise à Jour Stratégique : Créez des Vidéos d'Entreprise Impactantes
Transformez vos scripts en mises à jour stratégiques professionnelles et engageantes avec la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant une communication interne claire.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux clients potentiels, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec une esthétique visuelle moderne et dynamique et une voix off engageante et entraînante. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement votre script en une vidéo soignée, en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia pour illustrer les avantages du produit.
Pour une vente flash à fort impact, une vidéo de 30 secondes pour les réseaux sociaux doit être produite, ciblant nos abonnés sur diverses plateformes, avec un style visuel lumineux et rapide, une musique énergique et une voix off percutante. L'utilisation des sous-titres/captions de HeyGen garantira l'accessibilité, tandis que sa capacité de redimensionnement et d'exportation des formats permettra une adaptation fluide sur diverses plateformes de réseaux sociaux, créant des 'vidéos pour les réseaux sociaux' efficaces.
Développez une vidéo professionnelle de bienvenue de 90 secondes pour les nouvelles recrues, visant à les introduire aux valeurs de l'entreprise et à la direction, présentée avec un style visuel structuré et amical et une voix off calme et informative. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement un look cohérent pour ces 'vidéos professionnelles', et utilisez les avatars AI pour délivrer les messages clés, rendant le processus d'intégration engageant et mémorable.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Stratégique.
Augmentez l'engagement et la rétention en transformant des mises à jour stratégiques complexes en vidéos de formation interactives et faciles à comprendre alimentées par l'AI.
Motivez Votre Équipe.
Inspirez et alignez votre personnel avec des vidéos AI motivantes et convaincantes qui articulent clairement les nouvelles orientations et objectifs stratégiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui transforme les scripts en vidéos professionnelles grâce à un générateur de texte en vidéo. Son éditeur glisser-déposer et ses nombreux modèles de vidéos simplifient l'ensemble du processus de production, rendant la vidéo de haute qualité accessible à tous.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement vidéo ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et une génération de voix off sophistiquée pour donner vie à votre contenu. Ces vidéos alimentées par l'AI garantissent que votre message est délivré avec réalisme et impact, parfait pour les vidéos explicatives ou l'engagement sur les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il assurer une identité de marque cohérente à travers diverses communications vidéo ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos vidéos marketing, communications internes et contenus sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quel modèle de vidéo.
Comment HeyGen peut-il aider à distribuer efficacement du contenu vidéo professionnel ?
HeyGen facilite la création et le téléchargement de vidéos professionnelles optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux et autres canaux. Avec le redimensionnement des formats et des options d'exportation flexibles, vous pouvez facilement partager vos vidéos de mise à jour stratégique ou tout autre contenu pour maximiser la portée.