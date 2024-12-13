Créateur de Vidéos de Communication Stratégique : Créez des Vidéos Impactantes

Rationalisez les communications internes et créez des vidéos conformes à la marque sans effort avec les modèles et scènes flexibles de HeyGen.

Créez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les employés annonçant les nouveaux objectifs du projet du troisième trimestre. Ciblez un public interne, en assurant un style visuel professionnel et engageant avec une musique de fond claire et entraînante, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour transmettre le message de manière fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée à des clients potentiels pour présenter une nouvelle fonctionnalité logicielle, démontrant une création vidéo innovante. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne avec des graphismes épurés et un texte percutant, complétée par une musique entraînante, en tirant parti des modèles et scènes de HeyGen pour une production de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les nouveaux employés présentant les valeurs fondamentales de l'entreprise, en maintenant un style visuel et audio accueillant et informatif avec un branding cohérent. Cette vidéo conforme à la marque doit utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante et personnelle aux participants de l'intégration.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, offrant un conseil rapide sur l'amélioration de leur stratégie de communication numérique et de contenu vidéo. Le style visuel et audio doit être inspirant et pratique avec un ton encourageant et un appel à l'action clair, et la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen doit être incluse pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de communication stratégique

Produisez rapidement du contenu vidéo professionnel et conforme à la marque pour transmettre vos messages stratégiques avec clarté et impact.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre message stratégique directement dans la plateforme, en utilisant la capacité de texte à vidéo à partir du script pour transformer instantanément vos mots en contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez un avatar AI engageant pour délivrer votre message, ajoutant une touche humaine à vos vidéos de communication interne sans besoin de tournage.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Visuels
Générez une voix off convaincante et ajoutez des visuels pertinents à partir de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour enrichir la narration de votre vidéo.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Assurez-vous que votre vidéo de communication stratégique est conforme à la marque en utilisant les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, puis exportez-la pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Marketing à Fort Impact

Concevez rapidement des publicités vidéo convaincantes et efficaces, garantissant que vos messages marketing résonnent et entraînent des résultats stratégiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de création de vidéos de communication stratégique ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de communication stratégique professionnelles, en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Ce puissant créateur de vidéos simplifie votre stratégie de communication, vous aidant à transmettre des messages de manière claire et cohérente à votre audience.

HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos de communication interne conformes à la marque ?

Absolument. HeyGen est conçu pour générer rapidement des vidéos de communication interne conformes à la marque, offrant des modèles personnalisables et des contrôles de branding pour les logos et les couleurs. Cela garantit que toutes vos vidéos de communication aux employés maintiennent une apparence professionnelle et cohérente.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de contenu vidéo ?

En tant que créateur de vidéos AI de premier plan, HeyGen simplifie la création de vidéos en convertissant le texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques. C'est un outil de production vidéo complet pour divers besoins créatifs, des vidéos marketing aux vidéos explicatives.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les utilisateurs ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, agissant comme un outil de production vidéo intuitif qui ne nécessite aucune expérience préalable en montage. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos sans effort en utilisant le texte à vidéo, les sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect pour un impact optimal.

