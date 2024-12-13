Imaginez une vidéo énergique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe confrontés à des feuilles de route commerciales complexes. Ce court-métrage dynamique montre comment un générateur de formation à la planification stratégique transforme des idées chaotiques en une stratégie rationalisée sans effort. Les visuels seront rapides et vibrants, accompagnés d'une voix off enthousiaste et claire, démontrant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo rend la création de supports de formation engageants incroyablement simple.

Générer une Vidéo