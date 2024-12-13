Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises qui lancent un nouveau produit, en utilisant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos narratives. Le style visuel doit être épuré, moderne et dynamique, complété par une voix off joyeuse et amicale. Profitez de la fonction de texte à vidéo à partir du scénario pour transformer rapidement votre message marketing en une explication animée professionnelle, en vous assurant que votre audience comprenne la proposition de valeur instantanément.

