Générateur de Vidéos de Storyboard : Visualisez Votre Vision Rapidement

Simplifiez votre processus créatif de storyboarding et donnez vie à votre script avec notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script.

Créez un pitch captivant pour un court-métrage d'animation de 60 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen pour mettre en valeur votre processus de création de storyboards. Ciblez les cinéastes en herbe et les créateurs indépendants, en employant un style visuel dramatique avec une musique cinématographique pour souligner votre vision narrative. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script pour donner vie à votre récit sans effort, en présentant un concept complet et engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez que vous êtes un professionnel du marketing créant une vidéo explicative interne de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises. Cette vidéo doit détailler les avantages de la planification de projets vidéo pour les lancements de produits, présentée avec un style visuel propre et professionnel et une bande sonore d'entreprise dynamique. Simplifiez votre flux de travail en utilisant des modèles personnalisables et en ajoutant des sous-titres clairs pour l'accessibilité, garantissant que votre message est percutant et facile à comprendre.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel rapide de 30 secondes pour les étudiants et les éducateurs démontrant la facilité d'utilisation d'un logiciel de storyboard numérique pour la planification de projets. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle lumineuse et pédagogique avec une musique de fond apaisante. Mettez en avant la simplicité de la plateforme en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock pour les aides visuelles et convertissez votre script directement en vidéo grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir du script, rendant l'apprentissage accessible et engageant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux influenceurs et aux stratèges de contenu, en se concentrant sur la création de récits courts et engageants. La vidéo doit avoir un style visuel tendance et rapide avec une musique pop vibrante. Mettez en avant la polyvalence des avatars AI de HeyGen pour créer des personnages personnalisés uniques à travers divers cadres de storyboard, et adaptez facilement le résultat pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations au format d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Storyboard

Transformez vos idées en récits visuels avec facilité en utilisant notre plateforme intuitive alimentée par l'AI, simplifiant votre production vidéo créative du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Plan Basé sur le Script
Commencez par entrer votre 'script' directement dans le générateur. Utilisez la fonctionnalité 'texte-à-vidéo à partir du script' de HeyGen pour esquisser instantanément votre récit et générer des concepts de scène initiaux.
2
Step 2
Choisissez et Concevez les Scènes
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de 'modèles personnalisables' pour concevoir chaque cadre de storyboard. Vous pouvez améliorer vos visuels en incorporant des ressources de la 'bibliothèque de médias/support stock' de HeyGen.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Narratifs Riches
Élevez votre 'processus créatif de storyboarding' en ajoutant une narration percutante grâce à la fonctionnalité de 'génération de voix off' de HeyGen, garantissant une histoire visuelle complète et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vision
Finalisez votre récit visuel et 'exportez-le' en utilisant la fonctionnalité de 'redimensionnement et exportations au format d'aspect' de HeyGen. Ce 'flux de travail simplifié' prépare votre projet pour une production vidéo efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Formation et d'Apprentissage Améliorées

Convertissez les storyboards de formation en vidéos AI dynamiques, améliorant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il le processus créatif de storyboarding ?

HeyGen transforme le processus créatif de storyboarding en vous permettant de générer facilement des cadres de storyboard directement à partir de votre script. Ses outils alimentés par l'AI et ses modèles personnalisables vous permettent de visualiser rapidement et efficacement une narration cinématographique, passant facilement du concept à la production vidéo.

HeyGen peut-il servir de logiciel de storyboard numérique ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant logiciel de storyboard numérique, intégrant des capacités de storyboarding AI. Les utilisateurs peuvent utiliser un éditeur facile de glisser-déposer pour organiser les scènes, incorporer des avatars AI et générer des voix off, simplifiant ainsi leur flux de travail de production vidéo, de la planification des projets vidéo à la sortie finale.

Quelles options personnalisables sont disponibles pour les storyboards dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreux modèles personnalisables et fonctionnalités pour donner vie à votre vision créative. Vous pouvez concevoir des personnages personnalisés en utilisant des avatars AI, ajouter des contrôles de marque et utiliser une riche bibliothèque de médias pour créer des cadres de storyboard uniques, garantissant que votre production vidéo s'aligne parfaitement avec votre script.

Comment HeyGen simplifie-t-il la planification des projets vidéo ?

HeyGen simplifie considérablement la planification des projets vidéo en agissant comme un générateur efficace de vidéos de storyboard. Il permet la conversion de texte en vidéo à partir du script, vous permettant de développer rapidement des concepts visuels et de créer des cadres de storyboard détaillés, accélérant ainsi l'ensemble de votre flux de travail de production vidéo.

