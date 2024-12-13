HeyGen utilise des avatars AI sophistiqués et une technologie de génération de voix AI pour donner vie à vos scripts avec des têtes parlantes réalistes. Cette capacité élimine le besoin de caméras ou d'acteurs, offrant des présentations audio et visuelles de haute qualité qui captivent les audiences et améliorent l'engagement des spectateurs à travers tout le contenu vidéo.