Générateur de Vidéos de Vitrine : Créez des Vidéos de Produits Époustouflantes

Transformez les descriptions de produits en vidéos marketing attrayantes en quelques minutes grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo marketing de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises lançant une nouvelle gamme de produits. Le style visuel doit être lumineux, dynamique et moderne, avec des plans rapides des produits dans un cadre de vitrine, accompagnés d'une voix off amicale et enthousiaste. Cette vidéo démontrera la facilité de générer du contenu attrayant en utilisant un générateur de vidéos de vitrine, en exploitant la puissante capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les avantages des produits.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit convaincante de 45 secondes destinée aux responsables e-commerce cherchant à améliorer leurs listes en ligne. L'esthétique visuelle doit être épurée, professionnelle et minimaliste, avec un accent sur la présentation claire des caractéristiques du produit. Un avatar AI présentera les informations d'un ton concis et autoritaire, mettant en avant les points de vente clés. La fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen sera centrale dans ce générateur de vidéos de produit, offrant une présentation soignée sans besoin d'acteurs en direct.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux spécialistes du marketing digital cherchant à maximiser l'engagement des campagnes. Le style visuel sera rapide avec des couleurs vives et une musique de fond tendance, incorporant des superpositions de texte et des transitions énergiques pour capter l'attention. Cette incitation à la création de vidéos AI met l'accent sur la création rapide de vidéos, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos de qualité professionnelle à partir de contenus divers, parfaites pour diverses plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez un extrait vidéo concis de 20 secondes pour les créateurs de contenu qui souhaitent convertir rapidement des articles de blog en contenu visuel attrayant. La vidéo doit être informative et directe, avec des animations simples, du texte à l'écran et une voix synthétisée claire lisant les points clés. Cet exercice de création vidéo mettra en avant l'efficacité de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, transformant le contenu écrit en visuels dynamiques avec un minimum d'effort, idéal pour réutiliser le contenu sur différentes plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Vitrine

Créez facilement des explications de produits captivantes et des vidéos marketing pour votre vitrine, transformant texte et images en vidéos AI engageantes qui attirent les clients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre explication de produit ou message marketing. Notre générateur de vidéos AI convertira votre texte en voix off engageantes, prêtes pour la visualisation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu ou explorez des modèles de vidéos professionnels qui correspondent parfaitement à l'esthétique de votre vitrine. Nos capacités AI aident à donner vie à votre vision.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Incorporez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre marque à l'aide de notre éditeur intuitif de glisser-déposer. Cela garantit que vos vidéos de produits conservent une apparence cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos marketing en les redimensionnant pour diverses plateformes de médias sociaux et exportez-les en haute définition. Partagez facilement vos vidéos AI convaincantes pour augmenter l'engagement et stimuler les ventes pour votre vitrine.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Témoignages Clients Authentiques

.

Transformez les avis clients en vidéos AI dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité de vos offres de vitrine.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour rendre la création de vidéos accessible et efficace. Les utilisateurs peuvent créer facilement des vidéos AI de haute qualité en exploitant des avatars AI réalistes et des capacités intuitives de texte à vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

HeyGen peut-il produire des vidéos marketing efficaces et des explications de produits ?

Absolument. HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de produits, permettant aux entreprises de créer des vidéos marketing professionnelles et des explications de produits détaillées. Avec une variété de modèles de vidéos et de voix off personnalisables, vous pouvez rapidement générer du contenu attrayant pour votre audience.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen fournit des outils robustes pour personnaliser votre contenu vidéo, y compris une sélection diversifiée d'avatars AI et la possibilité d'intégrer vos contrôles de marque. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque multimédia et ses options de séquences d'archives pour améliorer votre production créative et adapter les vidéos à vos besoins spécifiques.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de vitrine engageantes ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos de vitrine idéal, vous permettant de produire un contenu visuel captivant pour vos produits ou services. Vous pouvez facilement combiner les fonctionnalités de texte à vidéo avec des voix off professionnelles et des modèles dynamiques pour créer des récits visuels convaincants qui attirent les clients.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo