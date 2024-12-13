Imaginez une vidéo marketing de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises lançant une nouvelle gamme de produits. Le style visuel doit être lumineux, dynamique et moderne, avec des plans rapides des produits dans un cadre de vitrine, accompagnés d'une voix off amicale et enthousiaste. Cette vidéo démontrera la facilité de générer du contenu attrayant en utilisant un générateur de vidéos de vitrine, en exploitant la puissante capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les avantages des produits.

