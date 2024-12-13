Créateur de Vidéos Promo pour Vitrine : Facile & Efficace

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes pour votre vitrine avec nos Templates & scènes alimentés par l'AI.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant une nouvelle gamme de produits pour leur vitrine. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec une musique de fond entraînante, tandis qu'une voix off AI claire et enthousiaste annonce les caractéristiques et avantages clés, en soulignant la facilité de démarrage avec les Templates & scènes étendus de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une annonce dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux consommateurs pour une vente flash à venir. Le style visuel doit être rapide avec des coupes excitantes et des graphismes festifs, accompagné de musique pop moderne. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement des visuels captivants qui attirent l'attention et créent un sentiment d'urgence pour l'offre à durée limitée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes pour des clients potentiels à la recherche de services fiables, avec des témoignages authentiques de clients. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant un éclairage doux et une musique de fond subtile. Employez les avatars AI de HeyGen pour présenter des avis élogieux, ajoutant une touche professionnelle mais personnelle à la preuve sociale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les professionnels occupés, détaillant un service unique ou une fonctionnalité de produit complexe. Le style visuel doit être épuré et minimaliste, incorporant des animations de type infographique pour clarifier les points. Une voix off professionnelle et claire, générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, guidera le public à travers l'explication, en soulignant la proposition de valeur.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo pour vitrine

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre vitrine, transformant vos idées en contenu marketing époustouflant pour engager les clients.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo promotionnelle. Nos Templates & scènes fournissent une base solide pour toute vidéo marketing.
2
Step 2
Collez Votre Script
Transformez facilement le texte en contenu vidéo engageant. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour donner vie rapidement à vos messages promotionnels sans avoir besoin de filmer.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre vidéo promo pour vitrine avec un audio de haute qualité. Notre capacité de génération de voix off vous permet d'ajouter des voix off professionnelles dans diverses langues et styles, parfaites pour les publicités vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Préparez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Avec le redimensionnement et les exports des ratios d'aspect, vous pouvez optimiser votre vidéo promotionnelle pour les médias sociaux ou l'affichage de votre vitrine, en vous assurant qu'elle soit parfaite partout.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing pour ma vitrine ?

HeyGen rend la production de vidéos marketing engageantes pour votre vitrine sans effort grâce à des outils intuitifs alimentés par l'AI. Profitez d'une large gamme de modèles personnalisables et d'un éditeur glisser-déposer pour garder le contrôle créatif et générer rapidement du contenu vidéo promotionnel de haute qualité.

HeyGen peut-il utiliser des outils alimentés par l'AI pour des publicités vidéo captivantes ?

Oui, HeyGen intègre des outils avancés alimentés par l'AI pour améliorer vos publicités vidéo. Notre plateforme permet la génération de texte en vidéo à partir de scripts et des voix off AI, garantissant des vidéos promotionnelles professionnelles et engageantes qui captent l'attention.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos promotionnelles ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu pour vos vidéos promotionnelles, vous permettant d'adapter le contenu à votre marque. Utilisez les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, accédez à une riche bibliothèque de médias/soutien de stock, et ajustez précisément le redimensionnement et les exports des ratios d'aspect pour une présentation parfaite.

Comment HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos promo pour les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen est conçu pour vous aider à optimiser les vidéos promo pour diverses plateformes de médias sociaux avec facilité. Des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement et les exports flexibles des ratios d'aspect garantissent que vos publicités vidéo sont parfaitement formatées et accessibles à un public plus large.

