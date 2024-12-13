Créateur de Vidéo d'Ouverture de Magasin : Lancez Votre Entreprise avec Impact

Lancez votre nouveau magasin avec des vidéos captivantes. Personnalisez facilement des visuels époustouflants, ajoutez votre logo et vos couleurs de marque pour une annonce professionnelle.

Pour les propriétaires de petites entreprises désireux d'annoncer l'ouverture de leur nouveau magasin avec éclat, une vidéo d'ouverture de magasin de 30 secondes peut être créée en utilisant la fonctionnalité intuitive de Templates & scenes de HeyGen. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et vibrants mettant en avant l'intérieur du magasin et les produits phares, accompagnés d'une musique de fond entraînante et énergique pour susciter l'enthousiasme des clients potentiels.

Exemple de Prompt 1
Produisez un spot élégant de 45 secondes pour le Grand Opening Video Maker, destiné aux équipes marketing des marques de détail, en mettant l'accent sur le caractère festif de l'événement. Le style visuel doit être professionnel et soigné, incorporant des images de célébration et une musique orchestrale entraînante, avec des sous-titres clairs pour mettre en avant les détails clés et un appel à l'action fort pour inciter à la participation.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo intrigante de 15 secondes annonçant une ouverture prochaine, conçue pour intriguer les membres de la communauté locale et les clients potentiels à propos d'un projet à venir, peut être générée en adoptant un style visuel mystérieux et minimaliste, avec des aperçus subtils du nouvel espace ou produit. Cela sera souligné par une musique d'ambiance douce, et la fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen peut être utilisée pour transmettre succinctement le message 'bientôt disponible' et les détails essentiels sans trop en révéler.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes pour un lancement de produit e-commerce, destinée aux startups technologiques et aux entreprises en ligne. L'esthétique visuelle doit être centrée sur le produit et énergique, avec des coupes rapides et une musique électronique dynamique. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement les caractéristiques et les avantages du produit, encourageant les spectateurs à explorer et personnaliser les éléments vidéo pour correspondre à l'identité de leur marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Ouverture de Magasin

Créez une vidéo d'ouverture grandiose sans effort. Annoncez votre nouveau magasin ou lancement de produit avec des visuels professionnels et un contenu engageant en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Sélectionnez un Template
Commencez votre "vidéo d'ouverture grandiose" en choisissant parmi une gamme de templates & scenes HeyGen conçus professionnellement, parfaitement adaptés pour annoncer votre nouvelle entreprise.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez facilement les éléments de "vidéo" comme votre logo et votre texte. Ajoutez des visuels captivants de la bibliothèque multimédia et utilisez notre éditeur glisser-déposer pour organiser vos scènes.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI
Exploitez les capacités de "l'AI" pour créer des voix off engageantes à partir de texte ou intégrez les divers avatars AI de HeyGen pour présenter votre message d'ouverture avec impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre "vidéo d'ouverture de magasin" percutante et exportez-la dans divers formats, optimisés pour un partage fluide sur toutes vos "plateformes de réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez de l'Excitation et de l'Anticipation

Concevez un contenu vidéo inspirant qui génère un sentiment positif et motive votre audience à attendre avec impatience et à assister à l'ouverture grandiose de votre magasin.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'ouverture grandiose ?

HeyGen est un puissant **créateur de vidéos** conçu pour vous aider à produire facilement des **vidéos d'ouverture grandiose** percutantes. Profitez de notre interface conviviale pour créer des annonces engageantes pour votre **nouveau magasin** ou **lancement de produit** efficacement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser ma vidéo d'ouverture de magasin ?

HeyGen propose de nombreuses options pour **personnaliser votre vidéo**, garantissant qu'elle reflète parfaitement votre marque. Vous pouvez choisir parmi une variété de **templates** professionnels, ajouter des **textes accrocheurs**, et **choisir de la musique** dans notre bibliothèque complète.

Puis-je ajouter le logo de ma marque et exporter ma vidéo d'ouverture prochaine pour les réseaux sociaux ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'**ajouter facilement votre logo** et les éléments de votre marque à votre **vidéo d'ouverture prochaine** pour une touche professionnelle. Une fois terminée, vous pouvez exporter votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur toutes vos **plateformes de réseaux sociaux**.

HeyGen propose-t-il des templates ou des outils AI pour simplifier la création de vidéos ?

Oui, HeyGen intègre des capacités **AI** et une large sélection de **templates** professionnels pour simplifier le processus de création de vidéos. Notre éditeur intuitif **glisser-déposer** permet de produire rapidement et facilement des **vidéos d'ouverture de magasin** de haute qualité sans expérience préalable en montage vidéo.

