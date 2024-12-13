Créateur de Vidéo Magasin du Mois : Simple & Engagé
Mettez en avant votre meilleur magasin avec facilité. Nos modèles et scènes intuitifs vous permettent de créer des vidéos captivantes 'Magasin du Mois' en quelques minutes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes mettant en avant les produits ou services clés de votre 'Magasin du Mois', destinée aux responsables marketing et aux boutiques en ligne cherchant une création de contenu efficace. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et dynamiques axés sur les produits, enrichis d'une musique de fond engageante, et bénéficier de la fonctionnalité Texte-en-vidéo pour traduire rapidement vos idées en récits captivants, soutenue par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité.
Produisez une vidéo explicative inspirante de 60 secondes montrant comment tout nouvel entrepreneur peut utiliser HeyGen comme un 'générateur d'idées-en-vidéo' pour lancer efficacement les promotions de son entreprise, ciblant les nouveaux propriétaires d'entreprises et les débutants en marketing. La vidéo doit adopter un style visuel propre, instructif et amical, utilisant un avatar AI pour guider les spectateurs à travers le processus et renforcée par des Sous-titres pour une accessibilité maximale, démontrant la puissance du logiciel de création vidéo sans obstacles techniques.
Concevez une publicité rapide de 20 secondes pour les réseaux sociaux afin de réutiliser les 'annonces promotionnelles' existantes pour différentes plateformes, spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à maximiser leur portée. Cette vidéo rapide et tendance utilisera des visuels adaptés aux mobiles avec une musique de fond accrocheuse et utilisera le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour s'adapter parfaitement à divers canaux, facilement adaptable grâce à ses divers Modèles et scènes pour un déploiement rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez facilement des vidéos promotionnelles performantes pour votre 'Magasin du Mois', stimulant l'engagement et les ventes avec des vidéos AI.
Générez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes 'Magasin du Mois' pour les réseaux sociaux, élargissant votre portée et connectant avec un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing ?
HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles AI qui permet aux entreprises de créer des vidéos promotionnelles professionnelles de manière efficace. Il offre un éditeur facile à glisser-déposer et des visuels AI pour générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux pour toutes vos campagnes marketing.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'idées-en-vidéo efficace ?
HeyGen transforme vos concepts en vidéos professionnelles sans effort grâce à son outil de production vidéo intuitif en libre-service. Utilisez une vaste bibliothèque de modèles vidéo et de visuels AI pour donner vie à vos idées créatives rapidement.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promotionnelles conformes à la marque ?
Absolument ! HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos cohérentes et conformes à la marque en utilisant des contrôles de marque complets comme des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit que toutes vos vidéos promotionnelles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour divers canaux de réseaux sociaux.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos d'entreprise à l'échelle mondiale ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'entreprise avec des fonctionnalités avancées comme les voix off alimentées par AI et les sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible dans le monde entier. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos pour les canaux sociaux appropriés, assurant un engagement maximal auprès de divers publics.