Créateur de Vidéo Magasin du Mois : Simple & Engagé

Mettez en avant votre meilleur magasin avec facilité. Nos modèles et scènes intuitifs vous permettent de créer des vidéos captivantes 'Magasin du Mois' en quelques minutes.

Créez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes célébrant le gagnant de votre 'Magasin du Mois', conçue pour que les propriétaires d'entreprises locales la partagent sur leurs réseaux sociaux. Utilisez les divers Modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant leur succès avec des visuels lumineux et festifs et une voix off claire et enthousiaste générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off, en faisant un puissant créateur de vidéos promotionnelles pour l'engagement communautaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes mettant en avant les produits ou services clés de votre 'Magasin du Mois', destinée aux responsables marketing et aux boutiques en ligne cherchant une création de contenu efficace. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et dynamiques axés sur les produits, enrichis d'une musique de fond engageante, et bénéficier de la fonctionnalité Texte-en-vidéo pour traduire rapidement vos idées en récits captivants, soutenue par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative inspirante de 60 secondes montrant comment tout nouvel entrepreneur peut utiliser HeyGen comme un 'générateur d'idées-en-vidéo' pour lancer efficacement les promotions de son entreprise, ciblant les nouveaux propriétaires d'entreprises et les débutants en marketing. La vidéo doit adopter un style visuel propre, instructif et amical, utilisant un avatar AI pour guider les spectateurs à travers le processus et renforcée par des Sous-titres pour une accessibilité maximale, démontrant la puissance du logiciel de création vidéo sans obstacles techniques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité rapide de 20 secondes pour les réseaux sociaux afin de réutiliser les 'annonces promotionnelles' existantes pour différentes plateformes, spécifiquement pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à maximiser leur portée. Cette vidéo rapide et tendance utilisera des visuels adaptés aux mobiles avec une musique de fond accrocheuse et utilisera le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour s'adapter parfaitement à divers canaux, facilement adaptable grâce à ses divers Modèles et scènes pour un déploiement rapide.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Magasin du Mois

Créez sans effort des vidéos promotionnelles engageantes pour votre Magasin du Mois, augmentant la reconnaissance avec un logiciel de création vidéo alimenté par AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles conçus par des professionnels ou collez simplement votre texte pour initier votre génération d'idées-en-vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Facilement
Utilisez l'éditeur facile à glisser-déposer pour incorporer vos éléments de marque, texte, et améliorer votre vidéo avec des visuels AI.
3
Step 3
Générez des Éléments Engagés
Exploitez l'AI pour générer des voix off dynamiques et des sous-titres précis, perfectionnant votre vidéo promotionnelle avec des capacités avancées.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo finale pour divers canaux de réseaux sociaux avec le redimensionnement de format d'image, puis téléchargez et partagez votre création.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Succès

Mettez efficacement en avant votre 'Magasin du Mois' avec des vidéos AI engageantes, célébrant leurs réussites et inspirant la fidélité des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing ?

HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles AI qui permet aux entreprises de créer des vidéos promotionnelles professionnelles de manière efficace. Il offre un éditeur facile à glisser-déposer et des visuels AI pour générer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux pour toutes vos campagnes marketing.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur d'idées-en-vidéo efficace ?

HeyGen transforme vos concepts en vidéos professionnelles sans effort grâce à son outil de production vidéo intuitif en libre-service. Utilisez une vaste bibliothèque de modèles vidéo et de visuels AI pour donner vie à vos idées créatives rapidement.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promotionnelles conformes à la marque ?

Absolument ! HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos cohérentes et conformes à la marque en utilisant des contrôles de marque complets comme des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit que toutes vos vidéos promotionnelles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour divers canaux de réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos d'entreprise à l'échelle mondiale ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'entreprise avec des fonctionnalités avancées comme les voix off alimentées par AI et les sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible dans le monde entier. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos pour les canaux sociaux appropriés, assurant un engagement maximal auprès de divers publics.

