Générateur de Vidéos de Formation Boursière : Créez des Cours Engagés

Engagez votre audience avec des vidéos éducatives créées facilement en utilisant des avatars AI pour délivrer des insights financiers clairs.

275/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les éducateurs financiers qui doivent simplifier des stratégies de trading complexes ; utilisez une esthétique d'entreprise sophistiquée, des visualisations de données, et présentez des insights clés à l'aide d'un avatar AI réaliste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu offrant des conseils financiers rapides, en utilisant un style visuel rapide avec des graphiques vibrants, une musique de fond accrocheuse, et des sous-titres clairs pour mettre en avant les tendances essentielles du marché boursier.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de formation de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises explorant les bases du marché, adoptant une esthétique fiable et professionnelle où un avatar AI explique clairement les principes d'investissement, soutenu par des visuels pertinents de la vaste bibliothèque de médias/stock.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Générer des Vidéos de Formation Boursière

Créez facilement des vidéos de formation boursière engageantes avec des avatars AI, des visuels dynamiques et des voix off professionnelles en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation boursière dans l'éditeur. Notre plateforme utilisera cette entrée texte-à-vidéo pour générer le contenu principal de votre présentation éducative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI dans notre collection diversifiée pour être votre présentateur professionnel à l'écran. Cet avatar AI délivrera votre contenu de formation boursière avec une touche humaine.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et des Médias
Utilisez notre vaste gamme de modèles vidéo et l'interface de montage par glisser-déposer intuitive pour organiser les scènes, ajouter de la musique de fond, et incorporer des séquences stock pertinentes à votre contenu financier.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez votre vidéo finale de trading boursier. Exportez votre vidéo éducative dans divers formats d'aspect, prête pour des plateformes comme YouTube ou votre LMS, complétant ainsi votre processus de créateur de vidéos en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvoir des Insights Boursiers sur les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des vidéos courtes engageantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir votre formation boursière et partager des conseils financiers rapides.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation boursière engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation boursière de haute qualité en utilisant des capacités avancées de générateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts complexes en contenu vidéo éducatif engageant avec des avatars AI réalistes et des modèles vidéo dynamiques, parfaits pour expliquer les stratégies de trading.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de contenu financier et de vidéos éducatives ?

HeyGen propose une fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo et un montage par glisser-déposer pour simplifier la production de contenu financier. Utilisez une vaste bibliothèque de médias et personnalisez les modèles vidéo pour produire rapidement des vidéos éducatives convaincantes et des vidéos pour les réseaux sociaux qui résonnent avec votre audience.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes cours vidéo de trading boursier ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars AI hyper-réalistes et de voix off naturelles, parfaits pour améliorer vos projets de créateur de vidéos de trading boursier. Cela vous permet de présenter des concepts financiers complexes avec une touche humaine, garantissant que vos vidéos de formation sont à la fois professionnelles et captivantes.

Comment HeyGen soutient-il la personnalisation et la distribution de mes vidéos de formation sur différentes plateformes ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, des sous-titres et des options d'exportation faciles pour personnaliser et partager vos vidéos de formation sur diverses plateformes comme YouTube ou pour une intégration LMS. Notre créateur de vidéos en ligne garantit que votre contenu vidéo éducatif est poli et prêt pour des audiences diversifiées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo