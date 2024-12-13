Votre Créateur de Vidéos Tutoriels Étape par Étape Ultime

Créez facilement des vidéos tutoriels professionnelles en utilisant des modèles et scènes intuitifs, aucune expérience requise.

Produisez une vidéo captivante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, illustrant comment créer rapidement des vidéos tutoriels engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être lumineux et énergique, complété par une voix off amicale et claire, en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour simplifier le processus de création.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide visuel perspicace de 60 secondes ciblant les responsables de formation et les chefs de produit, montrant comment utiliser un créateur de vidéos étape par étape pour créer une documentation vidéo générée par l'IA efficace. Adoptez un style graphique propre et professionnel avec une voix off calme et autoritaire, mettant en avant la fonctionnalité avancée de "Génération de voix off" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative percutante de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux startups, expliquant comment utiliser un créateur de vidéos explicatives pour introduire efficacement un nouveau produit. L'esthétique visuelle doit comporter des animations modernes et dynamiques associées à une voix engageante et persuasive, en utilisant le "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une création de contenu sans effort.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 90 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, démontrant comment n'importe qui, même sans expérience en montage vidéo, peut produire un contenu vidéo convaincant. Adoptez un style de partage d'écran informatif et visuellement clair avec un ton encourageant et accessible, en veillant à inclure les "Sous-titres/légendes" robustes de HeyGen pour l'accessibilité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Étape par Étape

Transformez sans effort des procédures complexes en tutoriels vidéo clairs et engageants, en donnant à votre audience des guides visuels faciles à suivre.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou en partant d'une toile vierge pour poser les bases de votre vidéo pédagogique en utilisant les Modèles & scènes.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Saisissez votre texte, téléchargez des visuels ou utilisez des enregistrements d'écran pour détailler chaque étape de votre processus avec précision, soutenu par une riche bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Générez des voix off professionnelles et ajoutez des sous-titres pour garantir que votre message soit clair et accessible à chaque spectateur grâce à la Génération de voix off.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans divers formats pour un partage fluide sur des plateformes comme les réseaux sociaux, en utilisant le Redimensionnement & exportation de ratio d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation des Employés & les SOP

Améliorez la formation en entreprise et les procédures opérationnelles standard (SOP) avec une documentation vidéo interactive générée par l'IA étape par étape.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels vidéo étape par étape ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des tutoriels vidéo étape par étape et des vidéos explicatives engageantes sans expérience préalable en montage vidéo. Sa plateforme intuitive facilite la production de documentation vidéo pour tout le monde.

Quel rôle joue l'IA dans le processus de création vidéo de HeyGen ?

HeyGen utilise sa plateforme d'IA générative pour transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars IA et des voix off réalistes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme de modèles et plus de 200 voix et langues différentes pour enrichir leur contenu.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu vidéo pour les réseaux sociaux et le marketing ?

Absolument, HeyGen est idéal pour produire une large gamme de documentations vidéo, y compris des vidéos produits convaincantes et du contenu marketing pour les réseaux sociaux et YouTube. Ses outils polyvalents répondent efficacement à divers besoins de stratégie marketing.

Comment les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leurs vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre un éditeur vidéo complet avec divers modèles et contrôles de marque, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leur logo, leurs couleurs, et des textes et légendes spécifiques. Cela garantit que chaque vidéo reflète votre marque unique pour un aspect professionnel.

