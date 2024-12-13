Comment créer facilement une vidéo tutorielle étape par étape

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels créatifs à la recherche de conseils rapides, générez un tutoriel animé de 60 secondes présentant une technique de design inspirante. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant une musique entraînante et des ressources visuelles riches de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour simplifier les processus créatifs complexes.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo tutorielle de 30 secondes est nécessaire pour guider les utilisateurs férus de technologie à travers une installation rapide de logiciel, en se concentrant sur les étapes essentielles. Cette vidéo d'instruction concise devrait comporter un enregistrement d'écran rapide, complété par les sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir que chaque détail crucial est accessible et compris.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation de 60 secondes pour les nouveaux employés, couvrant la politique de conformité de base de l'entreprise. En utilisant un ton chaleureux et informatif, cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen pour présenter le matériel de manière accessible, rendant le processus d'intégration accueillant et clair pour tous les nouveaux arrivants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionnent les vidéos tutoriels étape par étape

Transformez facilement vos connaissances en vidéos tutoriels professionnelles et engageantes, guidant votre audience à travers les processus avec clarté et impact.

1
Step 1
Créez votre script
Définissez le déroulement de votre tutoriel en rédigeant un script clair et concis. La capacité de texte en vidéo de HeyGen vous permet de générer du contenu engageant sans effort, en vous concentrant sur votre `plan` et en affinant votre récit.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Donnez vie à votre tutoriel en sélectionnant dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles. Personnalisez les scènes et les arrière-plans pour correspondre à votre marque, rendant votre `tutoriel animé` visuellement attrayant et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez des éléments engageants
Améliorez la compréhension et l'accessibilité des spectateurs en incorporant des fonctionnalités dynamiques. Ajoutez facilement des sous-titres automatiquement, garantissant que vos instructions sont claires et que vos `transcriptions AI` sont précises pour tous les publics.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo tutorielle et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement du rapport d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que votre vidéo est optimisée pour des plateformes comme `YouTube`, rendant simple sa `publication` et l'atteinte de votre audience.

Cas d'Utilisation

Élevez la formation et l'intégration en entreprise

Utilisez des vidéos tutoriels alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement des employés et la rétention des connaissances, rendant la formation interne plus efficace et percutante.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création d'une vidéo tutorielle sans enregistrement extensif ?

HeyGen simplifie la création de vidéos tutoriels captivantes en transformant votre script en une vidéo engageante grâce aux avatars AI et à la fonctionnalité de texte en vidéo. Cela élimine le besoin de logiciels d'enregistrement traditionnels ou d'équipements de production vidéo étendus, rendant facile la création efficace d'une vidéo tutorielle.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour développer rapidement des vidéos d'instruction ?

HeyGen utilise l'AI pour convertir des scripts écrits en vidéos d'instruction professionnelles avec des avatars AI personnalisables et une génération automatique de voix off. Cette approche efficace vous permet de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité, complètes avec des sous-titres, prêtes pour des plateformes comme YouTube.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos tutoriels animées avec une image de marque cohérente ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos tutoriels animées engageantes grâce à ses avatars AI personnalisables, ses modèles de scènes et son support de bibliothèque de médias. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, tels que des logos et des couleurs, pour garantir que tout votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la création d'une vidéo tutorielle détaillée étape par étape à partir d'un script ?

HeyGen vous permet de transformer facilement votre script bien planifié en une vidéo tutorielle détaillée étape par étape. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte en vidéo et les voix off AI, puis améliorez vos vidéos d'instruction avec des transcriptions AI et des visuels riches de la bibliothèque de médias intégrée avant de publier.

