Générateur de vidéos pédagogiques STEM pour des leçons engageantes

Transformez des concepts STEM complexes en expériences d'apprentissage visuel interactives grâce à des avatars IA dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Découvrez la puissance d'un Créateur de Vidéos Éducatives STEM alimenté par l'IA dans une vidéo sophistiquée de 60 secondes destinée aux étudiants universitaires et aux créateurs de cours en ligne. Cette vidéo démontrera comment décomposer des concepts STEM complexes à l'aide d'animations illustratives et de diagrammes interactifs, soutenus par une génération de voix off éducative et précise de HeyGen, garantissant clarté et rétention. Le style visuel sera épuré et professionnel, axé sur des explications graphiques.
Exemple de Prompt 2
Libérez la créativité des participants aux foires scientifiques avec une vidéo lumineuse et inspirante de 30 secondes, guidant les élèves à travers une explication simplifiée d'un principe scientifique. La vidéo devrait présenter un avatar IA amical exposant l'idée principale de manière facile à comprendre, en utilisant des expressions et des gestes engageants pour captiver les jeunes esprits. Cela créera des expériences d'apprentissage visuel mémorables grâce à la capacité avancée des avatars IA de HeyGen, accompagnée d'une musique de fond joyeuse.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction professionnelle de 90 secondes pour les enseignants préparant des cours en ligne, démontrant comment convertir des plans de cours détaillés en contenu vidéo éducatif engageant. Le style visuel doit être épuré et structuré, avec des superpositions de texte à l'écran et des médias pertinents issus de la bibliothèque multimédia robuste de HeyGen. La narration sera claire et informative, montrant comment un créateur de vidéos IA peut simplifier la création de contenu pour les environnements d'apprentissage à distance.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un Générateur de Vidéos Pédagogiques STEM

Transformez sans effort des concepts STEM complexes en leçons vidéo engageantes et de haute qualité qui captivent les étudiants et améliorent les résultats d'apprentissage.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Posez rapidement les bases de votre vidéo pédagogique STEM en choisissant parmi une variété de **modèles professionnels** conçus pour le contenu éducatif.
2
Step 2
Générez du Contenu à partir du Script
Collez votre script éducatif, et la fonctionnalité de **conversion de texte en vidéo à partir de script** transformera votre texte en scènes vidéo dynamiques pour votre leçon.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars IA Engagés
Donnez vie à votre leçon en choisissant et en personnalisant un **avatar IA** pour présenter vos concepts STEM complexes avec des expressions et gestes engageants.
4
Step 4
Exportez Votre Leçon Engagée
Une fois votre vidéo terminée, **exportez-la** facilement dans le format d'aspect de votre choix, prête à être distribuée à vos cours en ligne ou à vos étudiants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Engagement des Apprenants STEM

Augmentez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans l'éducation STEM en utilisant du contenu vidéo interactif et visuellement attrayant généré par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives STEM professionnelles ?

HeyGen permet aux éducateurs de créer facilement des vidéos éducatives professionnelles pour l'enseignement STEM. Notre Créateur de Vidéos Pédagogiques STEM utilise des outils alimentés par l'IA et une interface intuitive, vous permettant de transformer des scripts en expériences d'apprentissage visuel engageantes qui captent l'attention des étudiants.

Quelles expériences d'apprentissage visuel HeyGen peut-il offrir pour des sujets STEM complexes ?

HeyGen vous aide à offrir des expériences d'apprentissage visuel dynamiques en simplifiant des concepts STEM complexes à travers des vidéos engageantes. Avec des fonctionnalités comme la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, des avatars IA, et la possibilité d'incorporer des visualisations scientifiques, vous pouvez créer des explications captivantes pour les étudiants.

HeyGen propose-t-il des modèles professionnels pour simplifier la production de vidéos STEM ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels et de scènes spécialement conçus pour la création de vidéos éducatives. Ces modèles, combinés à notre bibliothèque multimédia robuste, permettent aux enseignants de générer rapidement des vidéos pédagogiques STEM de haute qualité et personnalisées sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Comment les avatars IA de HeyGen améliorent-ils l'engagement des apprenants dans les leçons STEM ?

Les avatars IA dynamiques de HeyGen augmentent considérablement l'engagement des apprenants dans les leçons STEM en apportant une touche humaine et en exprimant des expressions et gestes engageants. Associés à une génération de voix off avancée, ces avatars IA rendent les concepts complexes plus accessibles et interactifs pour les étudiants.

